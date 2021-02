Kristen Wiig, Joaquin Phoenix et bien d’autres seront présents au Golden Globe 2021

Les Golden Globes de cette année présenteront des visages familiers.

Le mercredi 17 février, la Hollywood Foreign Press Association, Dick Clark Productions et NBC ont annoncé la première série de présentateurs pour les Golden Globes 2021, et c’est une programmation impressionnante.

Anciens nominés et gagnants aux Golden Globe Awkwafina, Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig, Annie Mumolo et Renee Zellweger fera partie du groupe de présentateurs étoilés.

Phoenix et Zellweger ont été lauréats de l’année dernière du meilleur acteur et de l’actrice, tandis qu’Awkwafina a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie. Erivo et Wiig sont également d’anciens nominés.

Pour le moment, il n’est pas confirmé si les célébrités assisteront physiquement à la cérémonie, mais Variété a rapporté la semaine dernière que les producteurs avaient demandé aux présentateurs de se présenter en personne à l’un des deux lieux accueillant l’événement. Variété a ajouté que les présentateurs ont été informés que les protocoles COVID-19 seraient appliqués.

Le point de vente a également déclaré que les nominés regarderaient l’émission à distance.