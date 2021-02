Cela fait-il vraiment une décennie depuis «Demoiselles d’honneur» réalisation de films comiques bouleversés? Ce film de 2011, écrit par Kristen Wiig et Annie Mumolo et mettant en vedette Wiig comme une femme dont la vie est bouleversée par le mariage de sa meilleure amie (Maya Rudolph), a été un succès retentissant: tout en mettant son ensemble féminin au centre d’un jeu torride classé R et d’engager une conversation sur le rôle des femmes dans la comédie, il a rapporté plus de 288 millions de dollars au box-office mondial. « Bridesmaids » a contribué à élever Wiig de la distribution d’ensemble de « Saturday Night Live » et lui a valu, ainsi qu’à Mumolo, une nomination aux Oscars pour leur scénario.

Au lieu de réapparaître immédiatement dans une collaboration de suivi, les deux amis de longue date ont depuis été vus dans des projets individuels: Wiig a joué dans des films comme «The Martian», «The Skeleton Twins» et «Wonder Woman 1984», tandis que Mumolo est apparu dans des comédies comme «Bad Moms» et «This Is 40».

Mais Wiig et Mumolo ne prenaient pas de vacances de leur partenariat. Ils ont également passé plusieurs années sur un nouveau film, «Barb et Star vont à Vista Del Mar», qui recevra une vidéo à la demande de Lionsgate le 12 février. Écrit par Wiig et Mumolo et réalisé par Josh Greenbaum, «Barb and Star» présente les deux scénaristes comme les personnages principaux, une paire de Midwest bien intentionnés mais parfaitement ignorants dont le voyage dans un complexe de luxe les entraîne de manière inattendue dans une aventure de vie ou de mort ridicule.

Par rapport à la comédie un peu plus ancrée de « Bridesmaids », Wiig et Mumolo ont déclaré dans une récente interview vidéo, ils voulaient que « Barb and Star » reflète un esprit plus libre et farfelu. Cette sensibilité se retrouve dans les croquis qu’ils ont créés pour les Groundlings, la troupe de performance de Los Angeles où ils se sont rencontrés, et dans les films qui les ont influencés quand ils grandissaient, comme «Avion!» et « Top Secret! »