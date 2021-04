Dans une lettre profondément personnelle, Kristen Welker de NBC News a annoncé qu’elle et son mari, John Hughes, s’apprêtaient à accueillir leur premier enfant, une petite fille, après une lutte difficile contre l’infertilité.

Dans le message adressé à sa fille, Welker a décrit la solitude, le chagrin et la tristesse. Selon le CDC, un couple sur huit a du mal à tomber enceinte ou à maintenir une grossesse, et les experts affirment que les discussions publiques sur l’infertilité peuvent aider à briser la stigmatisation qui l’entoure et à inspirer la guérison pour ceux qui traversent des luttes similaires.

« Comme beaucoup de gens traversant la même chose, nous nous sommes sentis très seuls », a écrit Welker. «Ton papa et moi avons beaucoup pleuré pendant ce temps, mais nous n’avons jamais, jamais abandonné.

«Puis, un matin de semaine frais alors que j’arrivais au travail, un médecin m’a appelé avec les nouvelles les plus difficiles. Le médecin a dit que, contrairement à la plupart des mamans, je ne pourrais pas vous porter dans mon ventre et j’aurais besoin d’un spécial aide à vous porter dans son ventre. Cette personne est appelée une «mère porteuse». Ce jour-là, j’ai pleuré tellement de larmes que je ne pensais pas qu’elles s’arrêteraient un jour. J’avais l’impression de t’avoir laissé tomber parce que je ne pouvais pas te porter moi-même. «

Ces sentiments accablants sont courants chez les femmes qui souffrent d’infertilité, de fausse couche et de complications de la grossesse. La recherche a montré que les femmes infertiles peuvent éprouver le même niveau d’anxiété et de dépression qu’une femme infectée par le VIH, le cancer ou une maladie cardiaque, selon Alice Domar, directrice exécutive des Domar Centers for Mind / Body Health, et directrice de l’esprit. / services corporels à Boston IVF.

Amy Beckley, scientifique et fondatrice du kit de test de progestérone à domicile Proov, a déclaré à USA TODAY en février qu’il fallait s’attendre à des sentiments de chagrin prolongés.

«Si vous pouviez simplement l’éteindre comme un interrupteur, je pense que ce n’est peut-être pas normal», dit-elle. « C’est une chose à laquelle les gens pensent en permanence. »

Pour les femmes qui ont fait une fausse couche, le deuil peut être amplifié.

Dr. Janelle Luk, de Generation Next Fertility à New York, a déclaré que la tristesse de perdre un bébé « est toujours là, même si c’était il y a un an ou deux ans ».

« C’est l’une des expériences les plus horribles qu’un être humain puisse vivre … Le deuil et la tristesse sont incommensurables », a-t-elle déclaré.

Cependant, les aveux bruts de personnalités publiques peuvent aider à normaliser les conversations sur le chagrin et à autonomiser les femmes qui vivent des expériences similaires, a ajouté Luk.

Chrissy Teigen, qui a parlé ouvertement de son parcours de FIV et a subi une perte de grossesse plus tôt cette année, a déclaré à USA TODAY que les femmes souffrent souvent en silence, ce qui l’a incitée à être franche sur ses propres expériences.

«Je ne voulais pas simplement avoir mes bébés après avoir eu des problèmes de fertilité et ensuite arrêter d’en parler», a-t-elle déclaré. « Entendre d’autres femmes m’a fait savoir que c’était quelque chose dont il fallait parler davantage. »

Elle a ajouté: « Je suis heureuse d’être la seule à pouvoir crier fort depuis les toits, parler de mon utérus et parler de tout. Si cela donne à d’autres femmes le sentiment qu’elles peuvent le faire aussi, alors je le ferai être cette personne et je suis heureux de le faire. «

Dans sa lettre, Welker a donné un aperçu de son état d’esprit maintenant: « Les familles sont faites de toutes les manières différentes, sont de toutes formes et tailles différentes, et toutes les familles devraient être célébrées. Et, enfin, alors que je ne vous portais pas dans mon corps, je t’ai toujours porté dans mon cœur et je serai toujours ta maman. «

Bien que des conversations ouvertes et honnêtes sur le sujet de l’infertilité puissent être utiles, il y a certaines choses que vous ne devriez jamais dire à ceux qui ont des difficultés.

« Vous le nommez, je l’ai entendu, » dit Domar. « Les gens semblent avoir toutes ces idées sur ce que les gens peuvent faire pour tomber enceinte. »

Elle dit qu’elle est souvent choquée par ce que les patients lui disent, mais elle comprend que les gens ne savent pas quoi dire.

« Je ne crois vraiment pas que les gens essaient d’être cruels, je ne crois pas qu’ils essaient d’être insensibles », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il y a énormément de choses erronées sur Internet, alors ils entendent quelque chose, ils en parlent et croient qu’ils donnent de précieux conseils. »

Évitez les déclarations comme celles-ci:

« Détendez-vous, vous essayez trop fort. »

« Pourquoi n’adoptez-vous pas simplement. »

« Si vous arrêtez d’essayer, vous tomberez enceinte. »

« Vous voyez le mauvais médecin de fertilité. »

« Dieu a un plan. »

« Vous devriez quitter votre emploi et vous concentrer sur la grossesse. »

Conseils opposés: «Ne buvez pas» ou «buvez». «Vous n’avez pas besoin de faire de l’exercice» ou «vous devriez absolument faire de l’exercice».

