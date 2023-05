Kristen Stewart et Dylan Meyer se tiennent la main à la Chanel Cruise Party – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : The Daily Stardust / BACKGRID

Kristen Stewart et Dylan Meyer vont fort! Les dames. qui s’est fiancé en 2021, a assisté à une soirée pour la collection Chanel Cruise à Los Angeles le 9 mai. Ils ont été photographiés en train de quitter une after-party pour l’événement, se tenant la main en sortant du Château Marmont. Kristen portait un costume de tweet noir et blanc, avec un simple t-shirt blanc en dessous. Elle a accessoirisé le look avec un gros collier Chanel et ses cheveux courts coupés et ébouriffés.

Pendant ce temps, Dylan portait une tenue en cuir, associée à une veste à carreaux. Elle a associé le look de soirée avec des mocassins et des chaussettes blanches mi-mollet, les cheveux lâchés. Elle portait un sac à main Chanel avec une chaîne en or sur une épaule alors qu’elle suivait Kristen hors de la fête.

Cette soirée fait suite à la présence solo de Kristen au gala du Met le 1er mai. Le gala du Met de cette année a honoré le travail de Karl Lagerfeld, décédé en 2019. Karl travaillait auparavant pour Chanel et Kristen a collaboré avec lui à plusieurs reprises au fil des ans. En tant que visage actuel de Chanel, elle a porté la marque emblématique au Met Gala, arborant un look masculin noir et blanc pour la plus grande soirée de la mode.

Kristen et Dylan se sont rencontrés pour la première fois sur un plateau de tournage en 2013, mais n’ont commencé à se fréquenter qu’en 2019 après leur reconnexion. À l’automne 2021, Kristen a révélé qu’ils s’étaient fiancés. Bien qu’elle ait été ouverte sur les fiançailles et la planification du mariage à l’époque, elle n’a pas donné de détails sur les noces depuis. Lorsque les fiançailles ont eu lieu pour la première fois, Kristen a admis qu’il faudrait « au moins un an » avant qu’elle et Dylan ne marchent dans l’allée, car ils ne voulaient pas s’inquiéter que la pandémie de COVID-19 ruine leurs plans. Un an et demi plus tard, on ne sait pas quand ils prévoient de se marier.

En avril, Dylan a jailli de son amour pour Kristen dans un rare article sur les réseaux sociaux à propos de l’actrice pour son 33e anniversaire. Dans la publication Instagram, Dylan a partagé à quel point elle aime K.Stew et a partagé une photo décontractée de la fille d’anniversaire en train de déguster une coupe de champagne à la maison.

