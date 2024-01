Kristen Stewart et Christopher Nolan participent au lancement de Sundance

PARK CITY, Utah — Des milliers d’amateurs de cinéma, de célébrités hollywoodiennes, de dirigeants de l’industrie et de cinéastes du monde entier sont arrivés dans la ville très enneigée de Park City, dans l’Utah, pour 10 jours de visionnage de films.

La 40e édition du Sundance Film Festival, première vitrine mondiale du cinéma indépendant, débute jeudi avec un gala étoilé honorant les vétérans du festival comme Kristen Stewart et Christopher Nolan et de nombreuses premières mondiales.

Plus de 17 films sont projetés dès le premier jour, dont des documentaires sur Brian Eno, Lollapalooza et Frida Kahlo, l’enquête de Yance Ford sur le maintien de l’ordre en Amérique, “Power”, ainsi que la simulation d’expérience gouvernementale “Girls State”. Lors des avant-premières de fiction, certains chanceux détenteurs de billets seront parmi les premiers à voir “Freaky Tales” ou “Thelma” d’Anna Boden et Ryan Fleck dans les années 80, mettant en vedette June Squibb dans le rôle d’une grand-mère de Los Angeles qui se fait arnaquer et part en mission pour l’avoir. argent remis avec feu Richard Roundtree.

Le principal centre d’activité reste à Park City, où de nombreux magasins et restaurants de Main Street ont été transformés en un centre de salons de marque de divers sponsors et partenaires médiatiques. En plus des salles diffusant des films 24 heures sur 24, il y a diverses conférences et panels sur tout, de l’héritage de Sundance à la réalisation de votre premier long métrage. Il y aura également des projections à Salt Lake City et, à partir du 25 janvier, des projections en ligne de films sélectionnés pour les détenteurs d’un pass virtuel pour le festival.

Jeudi, un peu en dehors de la ville, certains des participants les plus aisés du festival se réuniront au DeJoria Center à Kamas, dans l’Utah, pour une soirée de gala d’ouverture au cours de laquelle Nolan, Stewart, la réalisatrice de “Past Lives”, Céline Song et “The Eternal Memory” la réalisatrice Maite Alberdi recevra des prix d’hommage.

“La présentation de ‘Memento’ au Sundance Film Festival a marqué un moment charnière dans ma carrière”, a déclaré Nolan dans un communiqué précédent. “Ce prix est une boucle bouclée et témoigne de l’extraordinaire influence du cinéma indépendant.”

Parmi les présentateurs attendus au gala figurent Robert Downey Jr., qui portera un toast à son réalisateur de “Oppenheimer”, et Jesse Eisenberg remettant le prix à Stewart, son ami et co-star de “Adventureland”.

Stewart a deux films qui feront leurs débuts à Sundance cette année : le thriller policier de Rose Glass “Love Lives Bleeding”, qui sortira en salles en mars, et “Love Me”, avec Steven Yeun, dans lequel une bouée et un satellite tombent amoureux.

Le Festival du film de Sundance se déroule jusqu’au 28 janvier.