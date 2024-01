Kristen Stewart est brutale et brillante dans un thriller lesbien sanglant

Rose Glass a lancé sa carrière avec le film d’horreur britannique brutal Sainte Maud, mais pour sa suite, elle tisse une histoire typiquement américaine de violence et d’obsession. L’amour ment, le saignement – dont la première a eu lieu devant une foule enthousiaste en fin de soirée au Festival du film de Sundance 2024 – est à la fois un film noir grungy et une romance tordue, racontant l’histoire d’amour maudite entre le directeur du gymnase Lou (une phénoménale Kristen Stewart) et l’aspirant bodybuilder Jackie (Le Mandalorien l’actrice Katy O’Brian).





Glass présente Lou solitaire de Stewart avec sa main littéralement enfoncée dans une cuvette de toilettes bouchée, une introduction pas si glamour à une existence pas si glamour. Avec sa coupe de cheveux en désordre et ses débardeurs tachés, elle ne dérive pas tant dans la vie que coincée, même si elle est entourée d’affiches de motivation pour la salle de sport criant « POURSUIVEZ VOS RÊVES » ou « QUAND LES COURS DEVIENNENT DIFFICILES, LE DIFFICILE COMMENCE ». Elle n’aime pas sa triste ville natale du Nouveau-Mexique, et elle ne reste que par loyauté envers sa sœur Beth (Jena Malone), qui est mariée à un type abusif nommé JJ (un Dave Franco délicieusement sordide, arborant le mulet le plus filandreux du monde). Elle s’est également distancée de son père Lou Sr. (joué par un Ed Harris menaçant dans une perruque Argus Filch), qui possède le stand de tir local et peut ou non avoir des liens avec des transactions louches de la pègre.





Katy O’Brian et Kristen Stewart dans “Love Lies Bleeding”.

A24





Ainsi, lorsque la nouvelle venue Jackie arrive en ville, se dirigeant vers l’ouest en route vers une compétition de culturisme à Las Vegas, c’est comme si un éclair frappait la salle de sport de Lou. Lou passe une grande partie du film à essayer d’arrêter de fumer, mais autour de Jackie, elle n’a aucun contrôle d’elle-même, et ensemble, les deux tombent rapidement et durement. Pour la première fois depuis peut-être toujours, Lou a trouvé une touche de couleur dans sa vie poussiéreuse et désaturée, et Jackie a enfin trouvé quelqu’un qui l’encourage à poursuivre ses rêves de développement musculaire. Mais leur bref bonheur est interrompu lorsqu’ils se retrouvent entraînés dans l’empire criminel de Lou Sr., déclenchant une odyssée sanglante de sexe, de chantage et de meurtre.





L’amour ment, le saignement se déroule dans les années 1980, et Glass embrasse tout l’hédonisme excessif et baigné de néon de la décennie. Les muscles sont gros, les cheveux sont plus gros et l’histoire zigzague avec un abandon passionnant, surtout lorsque les corps commencent à s’entasser. L’existence de Lou et Jackie au Nouveau-Mexique est peut-être sombre et cruelle, mais Glass parsème des touches surréalistes partout, donnant à l’ensemble du film une qualité fantastique, presque féerique. Chaque plan du ciel nocturne est rempli d’étoiles, ce qui rend magiques même les endroits les plus banals – comme le parking du gymnase où Lou et Jackie partagent pour la première fois une cigarette. Glass embrasse également l’horreur corporelle inhérente à la quête de Jackie pour prendre du volume, et alors que Jackie s’entraîne pour la compétition et s’injecte de plus en plus de stéroïdes, sa peau s’étire et ses veines se gonflent en très gros plan. À certains moments, vous pouvez littéralement entendre Les muscles d’O’Brian éclatent et gonflent, comme si elle se transformait en Hulk non vert.





Tous les rebondissements sanglants, excessifs et épouvantables menacent d’envoyer L’amour ment, le saignement dérailler – et c’est avant que le film ne vire au territoire de la science-fiction/fantastique dans son acte final éclaboussé de sang. (Après tout, c’est un film dans lequel Harris mord littéralement un lucane qui se tortille encore.) Mais ce sont Stewart et O’Brian qui ramènent le film à la réalité, ancrant l’histoire d’amour de Lou et Jackie avec l’obsession vertigineuse de deux personnes qui ils ont l’impression d’avoir enfin trouvé leur âme sœur. Stewart est le cœur battant du film, et l’actrice se débarrasse magistralement de la façade cool de Lou alors qu’elle et Jackie s’enfoncent encore plus dans les ennuis. Mais O’Brian est également excellent dans le rôle de Jackie, qui poursuit ses objectifs avec une fureur déterminée et aux yeux étoilés (qu’il s’agisse d’un titre de musculation ou du cœur de Lou). C’est une aventure brutale, sanglante et déconcertante, mais bon sang, c’est génial. B+





