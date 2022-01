Kristen Stewart avoue à Nicole Kidman qu’elle connaît chaque mot du « Elephant Love Medley » du Moulin Rouge

Des âmes sœurs en effet ! Kristen Stewart a avoué à Nicole Kidman qu’elle connaissait chaque mot du « Elephant Love Medley » de Moulin Rouge dans une nouvelle interview entre les deux.

Kristen Stewart, 30 ans, gagne peut-être des éloges pour avoir joué le rôle de Princesse Diane dans le film acclamé Spencer, mais elle a « Lady Marmalade » en tête. Kristen a révélé à Moulin Rouge Star Nicole Kidman, 54 ans, qu’elle connaît toutes les paroles de la chanson d’amour classique du film « Elephant Love Medley », dans une nouvelle interview pour Variété‘s Actors on Actors présenté par Amazon Studios. Stewart a décrit être « tellement obsédée » par le film qu’elle a vu pour la première fois au cinéma avec sa mère, disant à Nicole: « C’était un si beau film. »

Dans l’interview, Kristen et Nicole se sont réunies pour discuter de leurs carrières qui se chevauchent et de leurs rôles principaux actuels en tant que princesse Di et, pour Nicole, en tant que Lucille Boule dans Être les Ricardos. Par un coup du sort, Nicole et Kristen étaient censées travailler ensemble sur le 2002 David Fincher film Salle de panique, alors que Kristen n’avait que dix ans. Kristen a décrit un souvenir vif de passer du temps sur le plateau avec Nicole, en disant: « J’avais l’impression d’être des bourgeons avec vous. C’était deux ou trois semaines, mais je me disais toujours : ‘C’est une de mes amies.’ »

Nicole à son tour s’est souvenue que David lui avait parlé de la jeune Kristen et avait dit: « Oh, mon Dieu, nous avons découvert l’actrice la plus incroyable. » Finalement, une blessure de dernière minute a forcé Nicole à se retirer du film, Jodie Foster intervenir en tant que chef de file – mais la chimie de Nicole et Kristen ensemble est claire même hors de caractère.

Le duo a également discuté de la lutte pour maîtriser respectivement les accents de Lucille Ball et de la princesse Diana; Nicole a admis qu’elle avait même commencé à fumer pour capter la voix rauque de la comédienne rousse. Kristen a dit que bien qu’elle n’ait pas lutté avec un accent britannique, elle avait du mal à vraiment devenir Diana jusqu’à ce qu’elle se lie d’amitié avec elle, partageant : « Elle est devenue une sorte d’amie ; vous faites les meilleures impressions de vos meilleurs amis. Kristen a été récompensée à gauche et à droite pour sa performance.

Bien qu’un récent camouflet aux SAG Awards ait rendu de nombreux fans furieux, HollywoodLa Vie a appris d’une source EXCLUSIVE que Kristen voyait perdre une nomination comme une « bénédiction déguisée » et une opportunité d’attirer plus de téléspectateurs vers le film. La source EXCLUSIVEMENT partagée avec Hollywood Life : « [Kristen] veut rien de plus que les gens pour voir le film. Les récompenses, c’est bien, mais la reconnaissance qui va le plus loin, ce sont les gens qui voient un projet sur lequel des centaines de personnes ont travaillé.