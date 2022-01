Kristen Stewart admet que planifier son mariage avec Dylan Meyer est « intimidant »: « C’est beaucoup »

Alors que la date du grand jour n’est pas encore connue, l’actrice de « Twilight » a déclaré qu’elle ne voulait pas être « fiancée pendant environ cinq ans ».

Kristen Stewart, c’est découvrir rapidement qu’un mariage n’est pas une mince affaire ! Le joueur de 31 ans Spencer actrice, qui gagne Buzz aux Oscars pour sa représentation de princesse Dianaa déclaré qu’elle trouvait en train de planifier sa promenade dans l’allée avec sa fiancée Dylan Meyer un peu « intimidant ». En avant-première cette semaine CBS dimanche matin (au dessous de), On a demandé à Kristen si elle ou Dylan avaient commencé à planifier les noces. « Non, c’est beaucoup, » répondit Kristen avec un sourire. « C’est une chose intimidante. »

« Je pense que ça arrivera quand c’est censé arriver. » L’actrice Kristen Stewart ne fait pas référence au buzz autour des Oscars autour de sa performance en tant que princesse Diana dans le film « Spencer ». Elle parle de se marier avec son fiancé Dylan Meyer. Plus avec @thattracysmithDimanche pic.twitter.com/15sLayFd81 – CBS dimanche matin 🌞 (@CBSSunday) 27 janvier 2022

L’alun de Twilight a ensuite révélé que le couple n’avait pas encore fixé de date pour dire « oui » – mais c’est définitivement un coup. « Ça arrivera quand c’est censé arriver », a expliqué Kristen. « Mais je ne veux pas non plus être fiancé pendant, genre, cinq ans. Comme, nous voulons le faire, tu vois ce que je veux dire?

Même s’ils n’ont rien de gravé dans le marbre, Kristen a révélé comment elle voulait que le grand jour prenne forme lorsqu’elle a annoncé les fiançailles. « Je me fous des fleurs et des trucs comme ça. La nourriture doit être au point », a-t-elle partagé avec enthousiasme sur SiriusXM Le spectacle d’Howard Stern. « Je veux porter la meilleure paire de Levi’s de tous les temps et, comme, un vieux T-shirt avec un smoking imprimé dessus, mais comme coupé et pieds nus », a-t-elle ajouté. «Je veux me marier à, comme, Topanga. Je veux être cool. Je veux que ce soit très intime. Je veux la voir rire hystériquement quand elle me voit dans, genre, un T-shirt en faux smoking.

Lors de son apparition dans l’émission de radio, Kristen a également partagé que Dylan lui avait proposé. «Je voulais être proposé à, donc je pense que j’ai très clairement défini ce que je voulais et elle l’a cloué. On se marie, ça arrive » Alors qu’ils se sont liés pour la première fois vers août 2019, Kristen a confié qu’ils s’étaient rencontrés près de six ans plus tôt sur un plateau de tournage. Ce n’est que lorsqu’ils se sont retrouvés à la fête d’un ami que la romance s’est épanouie. « J’étais comme, ‘Où étais-tu et comment ne t’ai-je pas connu?' », A-t-elle rappelé au sportif choqué.