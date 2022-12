Kristen Stewart à la tête du jury de la 73e Berlinale

L’acteur, scénariste et réalisateur américain, qui a joué dans la série “Twilight” et a récemment joué la princesse Diana dans “Spencer”, pour lequel elle a reçu une nomination aux Oscars, dirigera le jury de la 73e Berlinale.

“Elle est l’une des actrices les plus talentueuses et aux multiples facettes de sa génération”, ont déclaré les directeurs du festival Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian dans un communiqué, ajoutant que “avec un travail impressionnant derrière elle, Kristen Stewart est le pont parfait entre les États-Unis et L’Europe .”