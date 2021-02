USA TODAY a promu Kristen Go au poste de rédactrice en chef pour les nouvelles et les initiatives, une décision qui l’élève aux postes les plus élevés de la salle de rédaction.

Go supervisera des équipes couvrant l’actualité des consommateurs et la technologie, la vie et les divertissements, les voyages, l’éducation et les rapports d’entreprise axés sur les questions d’équité telles que la race, l’identité et la justice sociale. Elle relèvera de la rédactrice en chef Nicole Carroll.

En outre, USA TODAY a annoncé vendredi de nouveaux postes de direction pour trois autres journalistes:

Kristen DelGuzzi, qui devient rédactrice en chef pour l’opinion.

Michelle Maltais, qui devient rédactrice en chef de l’actualité grand public.

Caren Bohan, qui devient rédactrice en chef pour la politique et Washington.

Carroll a déclaré que les promotions et les nouveaux postes de direction aideront à donner aux rédacteurs plus de liberté pour «faire un travail audacieux et ambitieux».

«Nous couvrons des histoires uniques qui remodèlent la nation», a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin d’éditeurs de haut niveau pour nous aider à saisir le moment. »

Propriétaire USA TODAY Gannett s’engage à rendre la main-d’œuvre aussi diversifiée que l’Amérique, à ajouter de nouveaux rythmes

Go a rejoint USA TODAY en 2018 pour codiriger la couverture de l’actualité nationale. Les journalistes et les rédacteurs en chef sous sa direction ont exposé les conditions mortelles et dangereuses dans les centres de détention pour migrants et ont révélé comment les politiques racistes du passé et du présent ont alimenté la mort de COVID-19 dans les communautés de couleur, entre autres projets d’entreprise. Elle a également supervisé un ambitieux projet international – «1619: Searching for Answers» – qui racontait les premiers esclaves africains amenés dans les colonies anglophones qui sont devenues l’Amérique et l’impact profond et continu depuis lors.

Go a déclaré que dans son nouveau poste, elle travaillerait côte à côte avec Jeff Taylor, rédacteur en chef pour les nouvelles et les entreprises de réseau, qui supervise d’autres aspects de la couverture nationale, politique et économique. USA TODAY a deux autres rédacteurs en chef: Patty Michalski, rédactrice en chef pour le public, et Chris Davis, vice-président et rédacteur en chef pour les enquêtes.

«J’ai hâte de poursuivre notre mission qui consiste à aider à informer et à engager les lecteurs avec des histoires qui reflètent mieux notre pays, à travers toutes les lentilles qui touchent la vie des gens», a déclaré Go.

Carroll a déclaré que Go s’est distinguée en tant que chef de file de la salle de rédaction et dans ses efforts pour favoriser plus de diversité, d’équité et d’inclusion en «plaidant pour les bonnes ressources, en plaidant pour la bonne couverture et en plaidant pour que nous reflétions vraiment les communautés que nous servons.

«C’est sa combinaison d’être une journaliste incroyable, un leader incroyable et une personne formidable et un mentor qui la rend parfaite pour ce travail», a déclaré Carroll.

Rédactrice et reporter depuis près de 25 ans, Go est l’une des femmes asiatiques les mieux classées dans l’industrie de l’information et est la première journaliste asiatique à occuper le poste de rédactrice en chef à USA TODAY.

Actualités de l’entreprise:Gannett négocie la sortie anticipée de l’accord de gestion avec Fortress Investment Group

Au début de sa carrière, a déclaré Go, elle a participé à un programme de formation pour les journalistes de couleur créé par John Quinn, un rédacteur fondateur de USA TODAY et le deuxième rédacteur en chef du journal, décédé en 2017.

«Je suis un sous-produit de la vision qu’ils ont créée, et je suis vraiment ravie d’aider à diriger cette organisation de presse», a-t-elle déclaré.

Auparavant, dans sa carrière, Go a été rédactrice en chef du numérique pour le San Francisco Chronicle et directrice de projets spéciaux pour le programme de reportage d’investigation à l’Université de Californie, Berkeley, School of Journalism. Elle faisait également partie d’une équipe de Denver Post qui a remporté le prix Pulitzer 2000 pour la couverture des fusillades de Columbine High School.

Parmi les autres changements d’édition, DelGuzzi entre dans le rôle de rédacteur en chef pour l’opinion supervisant le comité de rédaction, après avoir été rédacteur en chef pour la politique et le monde.

DelGuzzi a déclaré qu’elle continuerait à souligner la tradition d’USA TODAY de travail éditorial sur le discours civil et le soutien du premier amendement, ainsi que de maintenir un dialogue ouvert avec les lecteurs.

«Nous sommes dans un endroit tellement unique en tant que journal de la nation», a-t-elle déclaré. «Je veux vraiment que nous puissions nous connecter avec notre public de manière innovante qui leur semble pertinente et qui leur fasse sentir qu’ils font partie de la conversation, pas seulement des mots sur une page ou des mots sur un écran.»

DelGuzzi a rejoint le journal en 2018 et a dirigé la couverture de l’administration Trump, de l’élection présidentielle de 2020, de l’enquête Mueller, de la confirmation de deux juges de la Cour suprême, de deux mises en accusation et de rapports de l’intérieur de l’Iran. Auparavant, elle a travaillé à The Arizona Republic, où elle a supervisé la couverture politique et est devenue directrice de la croissance numérique et de l’audience avant de rejoindre USA TODAY.

Elle était membre d’une équipe du réseau Republic and USA TODAY qui a remporté un prix Pulitzer 2018 pour un examen approfondi de l’engagement du président Donald Trump de construire un mur le long de la frontière américaine avec le Mexique.

Maltais, en tant que rédacteur en chef de l’actualité des consommateurs, supervisera la couverture qui comprend les problèmes des consommateurs, la technologie et les voyages. Elle a rejoint USA TODAY en 2018 en tant qu’éditeur dans Money and Tech, supervisant la couverture de la vente au détail, de l’alimentation et de la technologie.

«Une mission principale de notre équipe de couverture est de rapporter et de refléter ce qui est important pour nos lecteurs en tant que consommateurs – acheteurs et épargnants – pour les aider à se sentir confiants et informés dans les domaines où ils dépensent leur temps et leur argent», a déclaré Maltais. «Nous visons à poursuivre et à améliorer une conversation continue avec les lecteurs dans des domaines tels que les achats, la technologie et les voyages qui ont un impact sur leur vie et à mettre en lumière les questions d’accès et d’équité également.»

Avant de rejoindre USA TODAY, Maltais a travaillé pour le Los Angeles Times, où elle a travaillé en tant que journaliste technologique et dans divers rôles, notamment celui de producteur exécutif de la salle de presse et de directeur adjoint de l’engagement du public. Elle faisait partie d’une équipe qui a remporté le prix Pulitzer 2016 pour la couverture de l’actualité de l’attaque terroriste de San Bernardino.

Maltais se décrit comme une «fière Américaine de première génération». Elle est la fille d’un immigrant jamaïcain qui a fait ses études universitaires pour obtenir un doctorat et a élevé Maltais en tant que mère célibataire.

Bohan remplace DelGuzzi en tant que rédacteur en chef pour la politique et Washington. Bohan a rejoint USA TODAY en 2018 en tant que rédacteur en chef à Washington, puis a ajouté des fonctions de chef de bureau adjoint, après avoir travaillé quatre ans en tant que rédacteur en chef de la Maison Blanche et de la politique chez Reuters.

Avant cela, Bohan a passé neuf ans en tant que journaliste à la Maison Blanche, couvrant les présidents George W. Bush et Barack Obama dans un travail qui l’a amenée à travers le monde.

Elle est également une ancienne journaliste économique qui a couvert Wall Street et les marchés financiers à New York et la politique économique à Washington. Bohan a été président de l’Association des correspondants de la Maison Blanche de 2011 à 2012.

«Je suis ravie de faire équipe avec des journalistes de tout le réseau», a-t-elle déclaré, faisant référence au réseau USA TODAY, «sur des histoires sur l’administration Biden et l’impact de ses politiques sur les gens à travers le pays… Après avoir rendu compte de Washington et politique depuis longtemps, j’aime trouver des moyens d’engager un public bien en dehors du Beltway sur la politique.