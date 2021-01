Kristen Doute a été honnête à propos de sa lutte potentielle contre la fertilité sur les réseaux sociaux.

Le 8 janvier, l’ancien Règles de Vanderpump La star a parlé dans son histoire Instagram des problèmes de santé qu’elle espère n’auront pas d’impact sur ses chances de tomber enceinte.

Kristen, 37 ans, a expliqué qu’elle avait dû attendre pas mal de temps pour un rendez-vous avec son gynécologue en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui la rendait particulièrement anxieuse car elle voulait des réponses claires sur la possibilité ou non de tomber enceinte.

« J’ai eu des cycles vraiment décalés ces derniers temps et cela m’a rendu très nerveux à cause de mon âge », a déclaré la star de télé-réalité. « Entrer dans [the gynecologist], nous n’avons pas été en mesure de faire les tests que nous espérions, cela m’a vraiment stressé et m’a brisé le cœur, mais nous avons fait de notre mieux avec ce que nous pouvions faire. «

Kristen a commencé à sortir Alex Menache l’année dernière. En mai, une source a déclaré Nous hebdomadaire qu’Alex veut se marier et avoir des enfants avec Kristen bientôt.

Elle a ajouté: « Bonnes nouvelles sur ces fronts, et nous allons juste garder une trace de ce que nous devons suivre et rattraper dans quelques mois. »

Kristen a également clarifié dans un commentaire posté sur son histoire, « Cela a simplement été beaucoup d’anxiété d’anticipation ces deux derniers mois de l’inconnu de ce qui se passait avec mon corps. »