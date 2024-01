Kristen Dahlgren quitte NBC News pour lancer une organisation de vaccins contre le cancer du sein

Je suis arrivé pour la première fois au 30 Rockefeller Center en tant que stagiaire du Nightly News en 1993. Je rêvais de devenir correspondant de réseau, de parcourir le monde et de le changer en faisant la lumière sur ceux qui en ont besoin. Grâce à mes reportages, j’espère qu’à ma petite échelle, j’ai fait une différence pour quelqu’un. C’est le métier de mes rêves et il n’y a que peu de choses qui me feraient changer de cap : si c’était le mieux pour ma famille, le mieux pour ma santé, ou si je pensais avoir la chance de changer le monde à une bien plus grande échelle. .

Ce matin, ces trois choses se rejoignent. Ne vous inquiétez pas, je suis en bonne santé. Mon cancer est toujours en rémission, mais en tant que survivante du cancer du sein, les craintes d’une récidive sont toujours présentes. C’est pourquoi lorsque j’ai rencontré la Dre Nora Disis l’automne dernier, j’étais pleine d’espoir. Disis est chercheuse au Cancer Vaccine Institute de l’UW Medicine, et elle fait partie des rares médecins qui se rapprochent des vaccins contre le cancer du sein.

« Pouvez-vous imaginer un monde dans lequel personne ne mourrait d’un cancer du sein à cause d’un vaccin ? Disis m’a récemment demandé. Cette question ne m’a pas surpris – et ce n’est pas une chimère. J’ai passé les quatre derniers mois à faire des recherches et à contacter les meilleurs chercheurs en oncologie et oncologues du pays.

En 2013, Disis et son équipe ont fait la une des journaux avec un essai prometteur portant sur 66 femmes atteintes d’un cancer du sein HER2-positif à un stade avancé. Bien que cet essai n’ait pas été conçu pour évaluer si le vaccin pouvait ralentir ou prévenir la progression du cancer du sein, les chercheurs ont noté que bon nombre de leurs participantes ont survécu plus longtemps que prévu. Environ la moitié des personnes atteintes de ce type de cancer à ces stades devraient mourir dans les cinq ans suivant le traitement. Parmi ceux qui ont reçu la dose optimale de vaccin, 80 % étaient encore en vie après 10 ans.

Ce mois-ci, je me suis rendu à Seattle pour visiter le laboratoire du Cancer Vaccine Institute et rencontrer Disis et l’une des participantes à l’essai, Brigette Hempstead. En 2013, le cancer du sein de Hempstead s’était propagé à ses poumons et à son foie. Son oncologue lui a dit qu’elle ne vivrait pas plus d’un an. Au lieu de rentrer chez elle pour mourir, elle a recherché l’essai du vaccin. Maintenant, Hempstead dit qu’elle a eu des règles sans signe de maladie, et lorsque ses examens montrent des signes de cancer, « ils disparaissent. Ils disparaissent. Hempstead explique que « la façon dont ce vaccin fonctionne est la suivante : si le cancer apparaît, alors (le vaccin) apparaît et essaie vraiment d’aider à le combattre ».

Selon Disis, la connaissance de la manière de produire cette réponse immunitaire – et des parties du cancer du sein qui peuvent être ciblées pour tuer les tumeurs – sont les raisons pour lesquelles elle pense que nous sommes à un tournant dans le développement de vaccins pour éliminer le cancer du sein. Disis et son équipe travaillent actuellement sur STEMVAC, un candidat vaccin créé pour cibler les cellules souches cancéreuses qui ne sont pas atteintes par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Les chercheurs espèrent qu’il pourrait être utilisé pour différents types de cancer du sein. C’est déjà dans essais de phase 2.

Le Cancer Vaccine Institute n’est pas le seul endroit à réaliser ce travail révolutionnaire. La Cleveland Clinic et Anixa Biosciences ont récemment annoncé données positives d’un essai de phase 1 d’un vaccin contre le cancer du sein triple négatif agressif, connu sous le nom de cancer plus difficile à traiter. La majorité des patients ont développé les réponses attendues des lymphocytes T sans effets secondaires négatifs.

Jenni Davis a été la première personne au monde à recevoir le vaccin de la Cleveland Clinic. En tant qu’infirmière, elle connaissait la réalité d’un diagnostic triple négatif. «Je voulais voir mes enfants devenir des adultes et… se marier et avoir des enfants et j’avais juste très peur et j’étais très inquiète que… ces choses n’arriveraient pas pour moi», m’a-t-elle récemment dit.

Elle était ravie lorsqu’elle s’est qualifiée pour l’essai vaccinal de la Cleveland Clinic en 2019. Elle a reçu les doses et dit que ses seuls effets secondaires étaient des bosses au site d’injection. Les médecins rapportent qu’elle a eu une réponse immunitaire positive. Elle fait écho à ce que Brigette Hempstead et les médecins m’ont également dit. “Le vaccin a appris à mon corps à identifier ces cellules et à les détruire avant qu’elles ne se transforment en tumeur”, explique Davis.

C’est la science, mais il y a aussi un impact émotionnel presque incommensurable pour Davis. «Cela m’a donné de l’espoir pour moi et ma famille», dit-elle, ajoutant que «dans l’ensemble, ce que cela pourrait signifier pour le cancer du sein… cela pourrait tout changer. ”

Fin avril 2020, j’ai célébré l’absence de cancer après huit cycles de chimiothérapie et 25 cycles de radiothérapie. Kristin Dahlgren

C’est un sentiment qui était hors de portée il y a peu de temps, mais Disis dit que c’est ce à quoi ils s’efforcent désormais : avoir des vaccins pour tous les patientes atteintes d’un cancer du sein et celles qui présentent un risque élevé. “Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de pouvoir évaluer ces vaccins de manière très uniforme, en observant de près les données issues de ces essais”, explique Disis. « Nous travaillons tous dans nos silos individuels… mais si nous collaborions, nous pourrions y parvenir en cinq à dix ans au lieu de 30. »

Le Dr Tom Budd, médecin à la Cleveland Clinic, est d’accord et a bon espoir. «Je suis vraiment encouragé, des réponses immunitaires se produisent.» Mais Budd prévient que «pour vraiment montrer cela de manière hautement reproductible, nous avons besoin d’études à grande échelle.» Et c’est pourquoi nous avons besoin de collaboration afin de pouvoir réaliser de grandes études qui prouveront ce qui fonctionne.

Tout cela avait tellement de sens pour moi. Pourquoi n’aiderions-nous pas les meilleurs chercheurs à se réunir et à prouver leurs concepts le plus rapidement possible ? Cela pourrait sauver des centaines de milliers de vies. Ainsi, lorsqu’une autre survivante du cancer du sein que j’ai interviewée en 2022 m’a proposé de faire exactement cela, j’étais tout à fait d’accord.

Michele Young est une avocate de l’Ohio et une survivante d’un cancer du sein de stade 4 à qui on a également dit un jour de rentrer chez elle et de commencer à réduire sa liste de choses à faire. Aujourd’hui, elle est en rémission complète et s’engage à aider tout le monde à avoir accès à des dépistages efficaces et opportuns du cancer du sein. Elle aida L’Ohio adopte une loi garantissant un dépistage supplémentaire des seins denseset en s’assurant qu’il serait couvert par une assurance.

Aujourd’hui, elle se tourne vers les vaccins et, ensemble, nous avons formé une organisation à but non lucratif appelée Pink Eraser Project, dans le but de rassembler les plus grands esprits du pays pour accélérer la vaccination contre le cancer du sein.