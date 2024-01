Kristen Dahlgren, correspondante de NBC News, quitte le réseau pour lancer une association caritative contre le cancer du sein

Kristen Dahlgren/X Kristen Dahlgren a subi une chimiothérapie et une radiothérapie pour un cancer du sein.

“En tant que survivante, je sais personnellement que les traitements actuels sont difficiles et ont un impact durable sur votre corps”, a déclaré Dahlgren, qui a une fille, Cielle, 7 ans.

« Je ne sentirai probablement jamais ma petite fille se blottir contre ma poitrine. Lever mon bras droit est souvent restreint et douloureux. Les radiations m’ont laissé une fibrose pulmonaire, et les cicatrices qui traversent ma poitrine et mon abdomen me le rappellent constamment.

Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes de moins de 50 ans. l’American Cancer Society a récemment déclaré.

“C’est un club dont personne ne veut rejoindre” Dahlgren a écrit dans un essai de 2021 pour Aujourd’hui“mais plein de femmes attentionnées et généreuses même lorsqu’elles font face à leurs propres défis médicaux.”

Ce sont ces femmes qu’elle espère unir avec le projet Pink Eraser.

« Notre objectif est de constituer un groupe de survivantes du cancer du sein pour aider à faire connaître la participation aux essais, de travailler avec d’autres institutions effectuant des recherches sur les vaccins contre le cancer du sein et de nous associer aux centaines d’organisations de soutien extraordinaires qui ont aidé les patientes atteintes d’un cancer du sein et soutenir la recherche depuis des années », a expliqué Dahlgren dans son essai le plus récent,

On estime que 43 000 personnes mourront du cancer du sein cette année. @kristendahlgren rend compte de la course au développement de vaccins contre le cancer, du projet profondément personnel « The Pink Eraser Project » et de la raison de sa décision de quitter NBC News. pic.twitter.com/w7r0zoPubr – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 30 janvier 2024

Elle a poursuivi : « Je sais que nous sommes plus proches du jour où ceux qui souffrent de la maladie – ou ceux qui courent un risque élevé de la développer – pourraient choisir un vaccin qui ordonne à leur propre corps de tuer le cancer. Je crois que nous sommes sur le point de disposer d’une technologie permettant de rendre ces services sûrs, efficaces et abordables pour tous ceux qui le souhaitent.

En 2021, chercheurs de la Cleveland Clinic ont annoncé qu’ils étaient en phase 1 d’un essai de vaccin contre le cancer du sein, et en 2019, une femme de Floride qui participé à un essai avec la clinique Mayo guérie d’un cancer du sein.

« Les vaccins pourraient être le moyen de donner à chacun une chance de survie », a écrit Dahlgren. « C’est l’objectif du projet Pink Eraser. C’est une chance d’éradiquer le cancer du sein en tant que maladie mortelle et, un jour, cela pourrait également conduire à des vaccins contre d’autres cancers.

