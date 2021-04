WASHINGTON – Kristen Clarke, choisie par le président Joe Biden pour être le chef des droits civils du ministère de la Justice, promet de faire de l’égalité raciale une priorité absolue, en s’appuyant sur son expérience en tant qu’avocate des droits civils de longue date et mère d’une adolescente noire.

« Alors que je me tourne vers mon propre fils … je reste attaché à la promesse de travailler chaque jour pour construire un monde d’égalité des chances pour tous », a déclaré Clarke dans une déclaration préliminaire préparée. « Un monde où aucun jeune de 16 ans n’est la cible d’un langage haineux. Un monde où aucun jeune homme n’est profilé racialement. Je rêve d’un monde qui valorise son esprit, son cœur … et ne le met pas de côté à cause de la couleur de sa peau. J’en rêve pour chaque enfant d’Amérique. «

L’audience de confirmation de Clarke, qui devrait être controversée, commence mercredi.

Si elle est confirmée, Clarke serait la première femme noire à occuper le poste. Elle devrait jouer un rôle central dans les efforts de l’administration Biden pour revigorer les enquêtes du ministère de la Justice sur les services de police, ainsi que dans la poursuite des crimes de haine et l’application des lois sur le droit de vote.

Sa nomination fait suite à un été de manifestations pour la justice sociale provoquées par la mort et les blessures d’hommes et de femmes noirs lors de rencontres avec la police, dont George Floyd et Breonna Taylor. Cette semaine, des manifestations ont éclaté à Minneapolis après qu’un policier a tué par balle Daunte Wright lors d’un arrêt de la circulation.

Les crimes haineux liés au COVID contre les Américains d’origine asiatique se sont également intensifiés et les États conservateurs ont lancé un effort agressif pour adopter des lois qui, selon les défenseurs, rendraient plus difficile le vote des électeurs minoritaires.

Depuis sa nomination, Clarke, présidente du Lawyers ‘Committee for Civil Rights Under Law, a été accusée d’antisémitisme par des critiques tirées d’un incident il y a 25 ans, lorsque le groupe d’étudiants de Clarke à l’Université Harvard a accueilli un auteur accusé de promouvoir des Vues sémitiques. Clarke a déclaré qu’elle regrettait d’avoir invité l’auteur, Tony Martin.

Le procureur général Merrick Garland, qui est juif, a défendu Clarke. « Je suis un assez bon juge de ce qu’est un antisémite, et je ne pense pas qu’elle soit antisémite. Et je ne pense pas qu’elle soit discriminatoire en aucun sens », a déclaré Garland lors de son audience de confirmation.

Les médias conservateurs se sont également penchés sur une lettre vieille de près de trois décennies que Clarke a co-écrite pour le Harvard Crimson lorsqu’elle était présidente de l’Association des étudiants noirs de l’université. Clarke, répondant au livre de 1994 « The Bell Curve », qui relie la race et l’intelligence, a écrit que la mélanine dans leur peau donne aux Noirs « des capacités physiques et mentales supérieures ».

Dans une récente interview avec le Forward, Clarke a déclaré que son intention en affirmant la supériorité des Noirs était « d’exprimer un point de vue tout aussi absurde – combattre une théorie raciste ridicule et absurde avec une autre théorie ridicule et absurde. »

Clarke et Vanita Gupta, une autre candidate Biden pour un poste de haut niveau au ministère de la Justice et également une femme de couleur, ont attiré des critiques inhabituellement amères de la part des républicains et des groupes conservateurs avant leurs auditions de confirmation. Le sénateur Mike Lee, R-Utah, a indiqué qu’il avait l’intention d’explorer les points de vue de Clarke et de remettre en question son aptitude à diriger la division des droits civils.

Dans sa déclaration liminaire, Clarke a vanté son expérience dans la promotion des droits civils. « Dans tous les rôles que j’ai occupés, j’ai travaillé avec et pour des personnes de tous horizons – indépendamment de leur race, de leur origine nationale, de leur religion ou de leur statut de handicap », a-t-elle déclaré.

Clarke, la fille d’immigrants jamaïcains, a commencé sa carrière en tant qu’avocate du ministère de la Justice, poursuivant les brutalités policières, les crimes haineux et la traite des êtres humains et faisant appliquer les lois sur le droit de vote. Elle a poursuivi son travail de plaidoyer sur les droits de vote au NAACP Legal Defence Fund et a également été chargée de l’application des droits civils pour le bureau du procureur général de l’État de New York.

Contributeur: Kevin Johnson