Kristen Bell sur l’aide à la santé mentale COVID-19 de Dax Shepard

Kristen Bell, qui a été une ardente défenseure de la sensibilisation à la santé mentale, retire le rideau pour partager comment elle et son mari Dax Shepard se sont entraidés pendant les moments difficiles de la pandémie.

«Je sais que je présente quelqu’un qui est très pétillant et heureux tout le temps, et souvent je le suis, parce que j’ai de très bons outils», a déclaré Bell, 40 ans, dans une interview publiée lundi. «Mais il y a certainement des jours où l’alarme se déclenche et je dis: ‘Non, je reste ici. Rien ne vaut le coup. … Je vais juste rester dans ce cocon parce que j’en ai besoin; parce que je me sens très, très, très vulnérable. »

Bell a déclaré qu’elle souffrait d’anxiété et de dépression depuis l’âge de 18 ans, exacerbées par les défis du COVID-19.

«J’ai du mal à faire la distinction entre mes émotions et celles de quelqu’un d’autre, et ce n’est pas un compliment à moi-même. C’est une chose très dangereuse à jouer », a-t-elle dit, notant que le déluge de mauvaises nouvelles a provoqué une« zone mentale qui n’était pas saine pour ma famille ».

Entrez: Shepard, qui lui a donné un amour dur qui était initialement difficile à supporter: « » Hé, très vite, aidez-vous quelqu’un en ce moment en vous asseyant et en pleurant dans votre lit, ou êtes-vous simplement indulgente? » « elle se souvient de lui avoir dit. « ‘Soit levez-vous et donnez de l’argent ou donnez de votre temps ou faites quelque chose pour aider, ou prenez cette histoire, donnez-lui un peu d’amour, et venez ici et soyez une bonne maman et une bonne épouse et une bonne amie et vivez votre vie en l’honneur des souffrances qui surviennent dans le monde. ‘ «

« Comment oses-tu? » dit-elle au début, mais elle savait que c’était finalement ce qu’elle avait besoin d’entendre. La conversation l’a incitée à faire un don à No Kid Hungry et à donner du sang au centre du sang et des plaquettes de l’UCLA.

Bell a fait basculer son chapeau à Shepard comme quelqu’un qui « élève la vulnérabilité à un niveau obsessionnel. » Les deux se sont inscrits à une thérapie de couple au début de 2020 après avoir eu l’impression d’être « juste à la gorge l’un de l’autre » et ont de nouveau fait face à des difficultés l’automne dernier lorsque Shepard, qui avait été sobre à cause de l’alcool et de la cocaïne pendant 16 ans, a rechuté avec des analgésiques sur ordonnance à la suite d’un Accident the cyclomoteur.

Shepard a depuis été ouvert à propos de son dévouement à se remettre sur les rails et de son ouverture à partager ce qui s’est passé avec le public et avec ses jeunes filles et celles de Bell, Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans.

« Si nous voulons parler de qui est forcé de qui grandir, je lui en donnerai le mérite », a déclaré Bell à propos de son mari. « Il est juste doué pour essayer, et c’est tout ce que vous pouvez demander à n’importe qui. Personne n’est parfait. Il est parfait. m’a prouvé qu’il s’est engagé à évoluer et qu’il aime la croissance personnelle.

Conseils de contrôle de santé mentale

Pour les autres qui peuvent avoir des difficultés, les experts en santé mentale suggèrent que tout le monde devrait effectuer des contrôles de santé mentale réguliers pour évaluer son propre bien-être – pas besoin d’attendre que les choses se détériorent. Voici quelques façons de vérifier votre propre santé mentale:

Trouvez un endroit calme: Lorsque le multitâche est la norme, il peut être difficile d’écouter ce que notre cerveau nous dit lorsque nous travaillons, que nous prenons soin des autres ou que nous sommes distraits.

Lorsque le multitâche est la norme, il peut être difficile d’écouter ce que notre cerveau nous dit lorsque nous travaillons, que nous prenons soin des autres ou que nous sommes distraits. Commencez par une vue d’ensemble: Avez-vous du mal à accomplir vos tâches quotidiennes? Cela pourrait être un signe que les choses ne sont pas sur la bonne voie.

Avez-vous du mal à accomplir vos tâches quotidiennes? Cela pourrait être un signe que les choses ne sont pas sur la bonne voie. Regardez vos sentiments et vos comportements: Avez-vous remarqué un changement dans la façon dont vous réagissez aux autres ou à vos propres actions? Êtes-vous plus catastrophique que d’habitude? Évitez-vous les gens?

Avez-vous remarqué un changement dans la façon dont vous réagissez aux autres ou à vos propres actions? Êtes-vous plus catastrophique que d’habitude? Évitez-vous les gens? Regardez votre corps: Comment dormez-vous et mangez-vous? Grincez-vous des dents ou remarquez-vous une augmentation de la tension musculaire dans votre cou ou vos épaules? Êtes-vous actif comme vous le faites habituellement?

Les gens devraient faire ces vérifications même lorsqu’ils ne sont pas en difficulté. Il est beaucoup plus facile d’éviter une crise que d’en sortir.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

La Fondation américaine pour la prévention du suicide a des ressources pour vous aider si vous avez besoin de trouver un soutien pour vous-même ou un être cher.

Contribuant: Alia E. Dastagir