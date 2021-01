Couple de célébrités bien-aimé Kristen Bell et Dax Shepard c’est encore plus mignon.

Le 3 janvier, le Bon endroit alun a jailli sur son mari, qui vient d’avoir 46 ans, lors d’une fête Instagram Publier.

« C’est mon jour préféré de l’année! Quand je peux célébrer la naissance de mon humain préféré sur terre, et le gâter jusqu’à ce qu’il pourrisse! » Kristen a écrit à côté d’une photo d’elle et de Dax. « Celui qui s’engage pour la croissance est stupéfiant, dont l’honnêteté est admirable et qui me fait rire plus que quiconque. Je t’aime tellement, @daxshepard »

Les fans ont évidemment adoré la démonstration touchante d’affection. L’un d’eux a écrit: « Joyeux anniversaire Dax. Merci d’avoir placé la barre des objectifs de la relation si haut, maman et papa. »

Un autre a ajouté: « Vous méritez le meilleur, vous travaillez tous les deux si dur, dans la relation et avec vos propres luttes. Le plus heureux des anniversaires dax! »

Ce fut une année difficile pour le couple, qui s’est marié en 2013 et partage deux filles, Lincoln, 7 et Delta, 6.