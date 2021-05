Kristen Bell revient en tant que narratrice emblématique dans le premier teaser

Lève-toi et brille, Upper East Siders ! Gossip Girl est de retour, et elle sait toujours tout. L’actrice Kristen Bell est revenue en tant que voix insaisissable et à la langue acérée de la scène sociale de l’Upper East Side de New York dans le premier teaser de la prochaine série HBO Max.

Vendredi, HBO Max a publié le premier aperçu de son redémarrage de ‘Gossip Girl’, qui devrait être diffusé sur le service de streaming le 8 juillet. Bien que les visages aient peut-être changé, l’intrigue sur la vie scandaleuse de l’élite de Manhattan reste la même.

Le teaser offre un premier aperçu de la nouvelle distribution, dont Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith.

Les personnages tentent de mener leur vie très glamour, mais les lettres « X » et « O » continuent d’apparaître de manière inattendue dans le teaser. Et fini les collants et bandeaux d’antan, la classe de 2021 a une toute nouvelle ambiance.

Le teaser promet de livrer les manigances sensuelles habituelles de Gossip Girl, mais toutes se déroulent désormais à l’ère des smartphones, où de belles influenceuses surveillent soigneusement leur image sur les réseaux sociaux.

À l’exception de la voix de Kristen, le teaser n’inclut aucun visage familier de l’original « Gossip Girl ».

« Vous êtes devenu tellement à l’aise – pensant que vous contrôlez votre image, vos actions, le récit – que vous avez oublié une chose : je peux vous voir », dit Kristen sur ce ton classique et malicieux.

« Et avant d’avoir fini, je m’assurerai que vous vous voyez aussi », poursuit-elle avant que plusieurs voix qui se chevauchent ne prononcent sa ligne emblématique: « Tu sais que tu m’aimes. » « Xoxo, gossip girl », conclut-elle alors que le teaser se termine de manière dramatique et intrigante.

Développé par le showrunner Joshua Safran, qui travaillait auparavant en tant que producteur exécutif et scénariste sur la série originale, la nouvelle itération de cet incontournable pour adolescents ramène les téléspectateurs dans un Upper East Side mis à jour de New York.

Bien que les détails de l’intrigue soient rares, Variety a rapporté que la nouvelle version de « Gossip Girl » aura lieu « neuf ans après que le site Web du blogueur d’origine soit devenu sombre.

« La série promet également d’explorer comment les médias sociaux » et le paysage de New York lui-même » ont changé en près d’une décennie.

Les nouveaux épisodes continueront de s’inspirer des romans de Cecily von Ziegesar et de la série CW développée par Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui sont également les producteurs exécutifs du redémarrage, a rapporté Variety.

« Gossip Girl » est produit par Fake Empire et Alloy Entertainment en association avec Warner Bros. Television et CBS Studios. La série est écrite, produite et développée par Joshua Safran de Random Acts. Les producteurs exécutifs incluent Josh Schwartz et Stephanie Savage de Fake Empire et Leslie Morgenstein et Gina Girolamo de Alloy Entertainment. Lis Rowinski de Fake Empire est co-productrice exécutive. Karena Evans réalise deux épisodes et le créateur de costumes original Eric Daman rejoint la série.

L’original « Gossip Girl » a duré six saisons entre 2007 et 2012, avec Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford et Ed Westwick.