Kristen Bell révèle sa position sur les redémarrages de « Veronica Mars » ou « The Good Place »

Kristen Bell a clairement exprimé sa position sur d’éventuels redémarrages de « Veronica Mars » ou « The Good Place ».

Kristen Bell est tout à fait favorable au retour à Véronique Mars ou Le bon endroit.

Après son retour sur Netflix avec une nouvelle comédie romantique Personne ne veut çaKristen a admis qu’elle reprendrait ses rôles des deux émissions à succès.

Elle s’est exclamée : « Je suis très transparente à ce sujet ! »

« Je n’ai jamais voulu que ces émissions se terminent », a-t-elle expliqué.

Véronique Mara été créé en 2004, mettant en vedette Bell dans le rôle d’un étudiant qui a également travaillé comme détective. Bell a repris son rôle en 2014 pour un film financé par les fans et une saison de reprise sur Hulu en 2019.

Le bon endroit a commencé en 2016 et a duré quatre saisons jusqu’en 2020. En plus de ces émissions, Bell était la voix célèbre de Gossip Girl dans la série à succès mettant en vedette Blake Lively, Penn Badgley, Leighton Meester et plus encore. Bell est apparue pour un rôle de camée dans le rôle d’elle-même dans la finale de Une fille bavarde.

Dans sa nouvelle comédie romantique Personne ne veut ça, Bell joue le rôle d’un podcasteur as*x qui rencontre le rabbin à la voix douce (Adam Brody) et tombe amoureux de lui.

Dans une récente interview sur la vie de son mari Dax Shepard Expert en fauteuil podcast, l’actrice a révélé pourquoi elle avait recommencé à jouer après une interruption de deux ans.

« Une envie d’être créative et de quitter un peu plus la maison parce que j’ai passé ces dernières années à être une maman à temps plein », a-t-elle déclaré. «J’ai réalisé que je voulais recommencer. Je veux ressentir à nouveau ce genre d’électricité.

Dans une autre interview avec Personnes, Kristen Bell a parlé du scénario et de ce qui l’a attirée Personne ne veut ça, disant : « Erin a écrit une comédie romantique très intéressante, qui avait beaucoup de profondeur et qui était très moderne. Le simple fait qu’elle l’ait choisi pour être cette animatrice de podcast agnostique et une sorte de rabbin non conventionnel, des gens qui sont en quelque sorte des stars- croisés, des gens qui veulent être ensemble mais qui ne le devraient pas quand le monde est contre eux… il y a intrinsèquement beaucoup d’histoire derrière cela. »