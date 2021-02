Mais Kristen a tout de suite dissipé la confusion, répondant au commentaire du haineux sur Instagram en disant: « nous nous adorons, nous essayons juste d’être toujours honnête sur la façon dont le mariage, ou la compagnie sous quelque forme que ce soit, est parfois difficile. »

Elle a poursuivi: « Vous ne pouvez pas toujours avoir le contrôle, ou avoir raison, et il est important pour nous que nous menions avec l’honnêteté de votre ‘match parfait’ étant un mythe. Vous devez travailler dur pour vous aimer et aimer les autres humains. Xo . »

Les parents jusqu’à 7 ans Lincoln et 6 ans Delta ont longtemps défendu l’idée que les relations demandent du travail. En fait, en janvier, Kristen a souhaité à Dax un joyeux 46e anniversaire en louant son engagement à grandir en tant que personne.

« C’est mon jour préféré de l’année! Quand je peux célébrer la naissance de mon humain préféré sur terre, et le gâter jusqu’à ce qu’il pourrisse! » a écrit la star. « Celui qui s’engage pour la croissance est stupéfiant, dont l’honnêteté est admirable et qui me fait rire plus que quiconque. Je t’aime tellement, @daxshepard. »