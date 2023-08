Kristen Bell ferme la police parentale après avoir été critiquée pour avoir laissé des enfants boire de la bière sans alcool

Kristen Bell a fermé la police parentale après avoir été critiquée pour avoir laissé ses enfants boire de la bière sans alcool.

Bell et son mari Dax Shepard ont parlé du contrecoup qu’ils ont reçu dans l’épisode du 14 août du podcast de l’acteur, « The Armchair Expert ». Shepard a noté que les gens étaient bouleversés après que Bell ait fait la révélation dans un talk-show.

« Ils ont le droit d’être bouleversés à ce sujet parce qu’ils ne sont pas leurs enfants », a déclaré Bell. « Ce n’est pas ton enfant, tu peux penser ce que tu veux. »

Shepard a répliqué avec des statistiques indiquant que le jus d’orange contient 0,5% d’alcool par volume (ABV) tandis que Heineken non alcoolisé en contient 0,0%.

« Ce qui est si mignon chez vous pour moi, c’est que vous êtes si logique, axé sur les faits et basé sur des preuves, mais si les gens veulent être en colère à propos de quelque chose, ils vont être en colère à ce sujet », a noté Bell. « Bien sûr, ils pourraient rechercher d’autres aliments qui ont des ABV différents.

« Bien sûr, ils ne choisiraient pas d’écouter le contexte de l’histoire, c’est-à-dire lorsqu’ils ont essayé de commander des NA comme dans un restaurant ou quelque chose du genre, c’est à cause d’un lien très spécifique avec vous », a ajouté Bell. « Parce que, tout d’abord, ils sont éduqués sur la dépendance et sur les substances et comment elles affectent votre corps et à quel point elles sont effrayantes et ce qu’elles peuvent vous faire. »

Shepard a noté qu’il était sur la défensive lorsque les gens critiquaient Bell et « insinuaient » qu’elle était une mauvaise mère.

« Si quelqu’un a un problème avec le fait que je laisse parfois mes enfants boire de la bière NA, ça me va », a souligné Bell. «

Shepard et Bell se sont mariés en 2013. Ils partagent deux filles, Lincoln et Delta.

Bell a précédemment révélé que ses filles avaient essayé de commander des boissons non alcoolisées dans des restaurants lors d’une apparition dans « The Kelly Clarkson Show ».

L’actrice de « Frozen » a expliqué que Shepard, qui est un toxicomane en rétablissement, avait l’habitude de boire de la bière sans alcool lors de promenades dans le quartier lorsque leurs enfants étaient bébés.

« Alors, il en ouvrait une, il l’avait sur sa poitrine, et nous marchions et aimions regarder le coucher du soleil », a-t-elle dit à propos de l’une de ses filles. « Donc, en tant que bébé, elle était comme piaffer, et parfois elle aimerait sucer le bord. Donc, je pense que cela lui semble être quelque chose de spécial, quelque chose de papa, quelque chose de familial. »

Bell a admis qu’elle avait déjà été gênée lorsque sa fille avait demandé un jour à un serveur : « Avez-vous de la bière sans alcool ? »

« Peut-être que nous ne le faisons pas, peut-être que nous gardons ça pour la maison », se souvient la star de « Bad Moms » en disant à sa fille.

Lors du podcast du 14 août, Bell a expliqué qu’elle avait mentionné le moment où ses filles avaient commandé une bière sans alcool dans l’émission de Kelly Clarkson parce qu’elle pensait que c’était une « histoire mignonne ».