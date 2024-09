Kristen Bell et Dax Shepard laissent leurs filles se promener seules dans un parc d’attractions pendant sept heures, dit-elle

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington En savoir plus

Kristen Bell a parlé d’essayer une nouvelle technique parentale avec son mari Dax Shepard.

Le bon endroit actrice récemment révélée sur Jimmy Kimmel en direct! que pendant leurs vacances au Danemark avec leurs deux filles, Lincoln, 11 ans, et Delta, neuf ans, ils ont laissé leurs enfants être seuls dans un parc d’attractions pendant des heures.

« Nous avons séjourné dans cet hôtel situé juste à côté des jardins de Tivoli », a déclaré Bell. « L’hôtel donne sur le parc à thème et nous nous sommes dit : « Est-ce que nous allons laisser nos enfants s’épanouir librement et lancer les dés ici ? »

La parentalité libre est une méthode qui permet aux enfants de passer du temps seuls dans le but d’accroître leur indépendance et d’apprendre à être responsables de leurs actes dès leur plus jeune âge.

Le Véronique Mars Une ancienne élève a expliqué qu’avec ses propres enfants, ils se levaient à 6 heures du matin et se préparaient seuls pour la journée. « Ils scannaient leurs bracelets pour sortir », a-t-elle poursuivi.[We] Je ne les ai pas vus pendant sept heures. Je me promenais simplement dans Copenhague.

ouvrir l’image dans la galerie Bell a noté qu’au Danemark, les enfants sont autorisés à participer aux manèges des parcs à thème sans la présence d’un adulte. (Getty Images)

Bell a qualifié son expérience de parent en liberté de « paradis », car elle et Shepard se contentaient de boire du café et de jouer aux cartes jusqu’à tard dans l’après-midi.

« Vers 15 heures, on demandait : « Quelqu’un les a vus ? » Et puis l’un d’eux accourait et avait besoin d’un pansement ou autre chose », a-t-elle déclaré.

Bell a également souligné que tout le monde était rentré de vacances et que ses deux filles « étaient en vie ».

L’actrice a également noté les politiques plus laxistes du parc d’attractions danois et le fait que les enfants étaient « autorisés à monter dans les manèges sans adulte ».

Ce n’est pas la première fois que Bell partage ses décisions parentales. En juin, elle a déclaré comment elle et Shepard ont parlé de la mort à leurs enfants. Lors d’une interview avec E! Newselle a expliqué qu’ils ne mentent jamais à leurs enfants, quelles que soient les questions qu’ils leur posent.

« Cela demande beaucoup de réflexion, car il faut faire le tri entre ce qui est approprié pour leur groupe d’âge, ce qui ne va pas trop les effrayer, mais juste assez. Il faut prendre toutes ces décisions rapides, toutes ces décisions sans fondement, et c’est difficile », a-t-elle déclaré.

« Quand ma fille nous a demandé pour la première fois : « Que se passe-t-il quand on meurt ? », mon mari et moi nous sommes regardés et nous nous sommes demandé : « Quelle histoire choisir ? » »

Elle a révélé exactement comment ils avaient répondu à cette question, en disant : « Nous nous sommes dit : « On ne sait pas. Vous pourriez devenir des fleurs, mais vous pourriez aussi finir par disparaître. »

Même si elle ne savait pas initialement comment répondre à la question, la Congelé L’actrice a été choquée par la réaction de sa fille. « Elle a pleuré pendant une minute. Puis elle a dit : ‘OK’ », a déclaré Bell. « Je n’arrive toujours pas à croire que nous ayons réussi à surmonter ça. »

Ses filles lui ont également demandé d’où venaient les bébés, même si elle a admis qu’elles voulaient mettre fin à la conversation très rapidement après que Bell ait commencé à leur donner une réponse honnête.

« Une enfant nous a posé la question et Dax a commencé à lui expliquer que le spermatozoïde rencontre l’ovule », a-t-elle expliqué. « Et en réalité, en 30 secondes, elle était déjà sortie parce qu’elle s’ennuyait. Cela a donc joué en notre faveur et nous allons continuer aussi longtemps que possible. »