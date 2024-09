Kristen Bell et Dax Shepard laissent les enfants courir seuls dans le parc à thème danois

Kristen Bell et Dax Shepard ont récemment laissé leurs enfants sans laisse, et le résultat a été « paradisiaque ».

Cette semaine, le Personne ne veut ça La star de The Hollywood Reporter se souvient avoir laissé ses enfants Lincoln, 11 ans, et Delta, 9 ans, se débrouiller seuls pendant leurs vacances au Danemark. « Ne trouvez-vous pas que partir en vacances en tant que parent, ce n’est pas des vacances, c’est juste surveiller vos enfants dans une autre ville ? » a déclaré Bell dans une interview de fin de soirée avec Jimmy Kimmel.

Kimmel se sentit encore plus fort et répondit : « C’est pire que d’être à la maison. »

Bell acquiesça. « Vraiment ! Parce qu’ils n’ont aucun de leurs conforts, ils vous posent mille questions de plus que d’habitude. »

Dax Shepard et Kristen Bell.

Robert Trachtenberg/NBC



Pour lutter contre l’ennui de leurs enfants, Bell et Shepard ont séjourné dans un hôtel de Copenhague attenant aux jardins de Tivoli, le parc d’attractions historique vieux de 181 ans qui a inspiré Walt Disney à créer Disneyland.

« L’hôtel s’ouvre sur le parc à thème, et nous nous sommes donc demandé : « Est-ce qu’on va y aller ? » [try] « Vous aimez les parents qui ont la liberté de choisir et de lancer les dés ici ? », se souvient Bell. « Nous les laissions se réveiller, ils se levaient vers six heures du matin, ils scannaient leurs bracelets pour sortir – je ne les ai pas vus pendant sept heures. Ils couraient juste dans Copenhague. »

Bell ne regrette pas sa décision. « C’était le paradis », a-t-elle déclaré. « Nous avons pris un café, nous avons joué aux piques, puis vers trois heures, nous disions : « Est-ce que quelqu’un les a vus ? », et ils accouraient et demandaient un pansement ou autre chose. »

Les enfants s’en sont bien sortis. « Ils sont tous les deux en vie », a plaisanté Bell. « Ils sont tous rentrés chez eux. »

Inscrivez-vous pour L’hebdomadaire de divertissement newsletter quotidienne gratuite pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

L’actrice a déclaré que sa famille valorisait les voyages car cela diversifiait leur vision du monde. « Nous essayons de voyager avec les enfants chaque été, quelque part où nous nous disons simplement : « Nous allons choisir un endroit sur le globe, et nous n’allons pas connaître la langue, nous n’allons pas connaître les odeurs, nous n’allons pas connaître la nourriture – nous allons juste voir comment les autres vivent et nous allons observer », a-t-elle déclaré. « C’est une excellente façon de faire éclater leur bulle. »

Dax Shepard et Kristen Bell.

Kristen Bell/Instagram



Ailleurs dans l’interview, Bell et Kimmel ont évoqué un souvenir inhabituel de leur passage dans une discothèque silencieuse ensemble. « Votre mari, Dax, dansait beaucoup, ce qui m’a surprise », a déclaré Kimmel. « À tel point qu’il portait des écouteurs et qu’il transpirait à travers ceux-ci au point de dire : « Vous allez devoir les brûler. Ils ne sont plus bons. » »

Bell se souvient des dégâts qui allaient au-delà des écouteurs. « Il a dansé si fort que sa chemise est tombée ! », a-t-elle déclaré. « Parce qu’il pensait aussi qu’il devait brûler sa chemise. Il était complètement saturé, au point qu’il ne pouvait pas échapper au fait qu’il devait changer de chemise. Ça aurait été un petit moment mignon, du genre : « Oh, ta chemise est en train de tomber », mais les gens s’éloignaient de lui sur la piste de danse en se demandant : « Pourquoi es-tu si mouillé ? » »

La nouvelle série de comédie romantique de Bell, Personne ne veut ça, sortira sur Netflix le 26 septembre.

Regardez la conversation complète entre Bell et Kimmel sur Jimmy Kimmel en direct au-dessus de.