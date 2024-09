Kristen Bell a demandé à Instagram de « se débarrasser de l’IA » avant de devenir sa voix officielle

Elle a republié un message Instagram populaire déclarant qu’elle refusait de consentir à ce que Meta utilise son contenu et son image pour former de grands modèles linguistiques et exigeant qu’Instagram « se débarrasse du programme d’IA ».

Ce malaise est dû à une mise à jour des conditions de service de Meta en juin, qui permet à l’entreprise d’utiliser des publications, des images et des données de suivi en ligne pour former son modèle d’IA Llama 3. Vous pouvez vous désinscrire via une série de paramètres, mais pas via une publication sur Instagram.