Kristen Bell a déjà essayé des champignons et l’a révélé à ses enfants “s’est retourné contre elle”

Kristen Bell a admis avoir dit à ses enfants avec son mari Dax Shepard qu’elle avait essayé les champignons.

L’acte d’honnêteté s’est ensuite retourné contre lui, comme l’a expliqué l’actrice à Jimmy Kimmel lors de son apparition dans son émission mardi soir.

“Cela s’est retourné contre nous il y a quelques semaines parce que ma mère est arrivée en ville, qui est plus conservatrice que moi, et nous avons été vraiment, vraiment honnêtes avec nos enfants.”

Bell a révélé qu’elle avait essayé des champignons le jour de son 40e anniversaire il y a des années et qu’elle avait parlé de l’expérience à ses enfants.

“Puis j’ai entendu ma fille parler à ma mère – à ma grand-mère – en disant : ‘Je suis vraiment contente qu’ils partagent tout ça avec moi. Donc, de toute façon, ma mère voulait vraiment essayer les champignons, alors…'”

“Je suis juste passé et je me suis dit:” Uh-oh, uh-oh, uh-oh “, se souvient Bell. “Pour une raison quelconque, je suis plus inquiet de le dire à ma mère que de le dire à ma fille.”

Bell a noté que Shepard, qui est en convalescence, est “honnête” avec leurs enfants.

“Leur père est en convalescence, donc il est vraiment honnête sur ce que l’alcool fait à votre corps, comment cela vous fait vous sentir drôle et altère les choses”, a-t-elle expliqué. “Qu’est-ce que les drogues font à votre corps et pourquoi la plupart des drogues sont illégales et tout ça.”

Shepard a été franc sur son combat contre la dépendance. Il est devenu sobre pour la première fois en 2004 et a admis avoir rechuté en 2020.

Il a épousé Bell en 2013 et le couple partage deux filles.

Shepard pensait que lui et Bell étaient “opposés” au moment où ils se sont rencontrés.

“Toutes les choses que j’avais faites étaient terrifiantes pour elle, et elle avait du mal à croire que je pourrais un jour rester mariée et monogame et un père et toutes ces choses. Pendant la première année et demie où nous étions ensemble, cela était ce sur quoi nous nous disputions presque chaque semaine”, a-t-il déclaré à Playboy en 2012.

“J’adorais me foutre en l’air – boire, cocaïne, opiacés, marijuana, pilules amaigrissantes, analgésiques, tout. La plupart du temps, mon amour était Jack Daniel’s et la cocaïne. les gens.… J’ai eu de la chance de ne pas être allé en prison.”

Après sa rechute en 2020, il a remercié Bell et sa co-animatrice de podcast Monica Padman pour leur amour inconditionnel.

“Je ne peux pas imaginer devoir admettre cela à d’autres personnes et me sentir aussi en sécurité que moi que vous ne me détesteriez pas. Je me détestais à ce moment-là et donc, pour pouvoir vous le dire et me sentir inconditionnellement aimé et que je sois accepté était vraiment spécial”, a-t-il déclaré en 2020. “Cela m’a sauvé la vie.”

