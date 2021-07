Krispy Kreme, Virgin Galactic, IBM, Didi et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Virgin Galactic – Les actions de la société de tourisme spatial ont augmenté de 4% après l’annonce que le fondateur Sir Richard Branson sera à bord de son prochain test de vol spatial. L’action a bondi de 25% peu de temps après l’ouverture avant de chuter.

Astra — L’action du constructeur de fusées Astra a bondi de près de 20 % vendredi après son lancement mercredi sur le Nasdaq. La société, qui prévoit de lancer quotidiennement des fusées dans l’espace, a fait ses débuts publics au milieu d’une course spatiale entre les milliardaires Sir Richard Branson et Jeff Bezos, qui prévoit de participer au premier vol spatial de passagers de sa société Blue Origin le 20 juillet.

Krispy Kreme – Les actions de la chaîne de beignets ont chuté de 8,9% vendredi, perdant une partie des 23,5% gagnés lors de son premier jour de négociation jeudi. Le retour de Krispy Kreme sur les marchés publics intervient cinq ans après la privatisation de la société par JAB Holding. La chaîne a fixé le prix de son introduction en bourse à 17 $ par action, en deçà de sa fourchette prévue de 21 $ à 24 $ par action. Il a augmenté ses revenus de l’exercice 2020 de 17% à 1,12 milliard de dollars.

Didi — Les actions de la nouvelle société chinoise de covoiturage ont chuté de 5,3% après que la Chine a annoncé un examen de la cybersécurité de la société, deux jours après les débuts de Didi à la Bourse de New York. En conséquence, les nouveaux utilisateurs ne pourront pas s’inscrire au service de covoiturage de Didi pendant l’examen. Didi a déclaré dans un communiqué qu’il « coopérerait pleinement ».

IBM – Les actions de la société de technologie ont chuté de plus de 4,6% après avoir annoncé que Jim Whitehurst avait démissionné de son poste de président 14 mois après son entrée en fonction. IBM a donné peu de détails sur la décision, mais a déclaré qu’il resterait en tant que conseiller principal du PDG de l’entreprise, Arvind Krishna.

Charles Schwab – Les actions du courtier en ligne ont baissé de 1% après que la société a déclaré qu’elle était en train d’être enquête par la Securities and Exchange Commission concernant les divulgations impliquant les conseillers robotiques de Schwab, rapporte Reuters. Schwab a également mis en garde contre une charge de 200 millions de dollars dans ses résultats du deuxième trimestre en fonction de la manière dont l’enquête est résolue.

Chipotle – Les actions sont en hausse de 1,7% après qu’UBS a réitéré sa note d’achat sur la chaîne alimentaire mexicaine, fixant son objectif de cours pour l’action à 1 700 $, ce qui implique une hausse de 10%. UBS a noté que les ventes numériques, l’innovation de menu, le marketing et le programme de fidélisation de Chipotle soutiennent sa croissance et a déclaré que la réouverture de l’économie devrait stimuler le trafic au restaurant.

Microsoft — L’action du géant de la technologie a augmenté de 2,3% après que Goldman Sachs a maintenu sa cote d’achat dessus, suite à l’annonce de sa prochaine mise à jour logicielle, Windows 11. « Microsoft est bien positionné pour capitaliser sur un certain nombre de tendances séculaires à long terme » a déclaré Goldman a déclaré l’analyste, ajoutant qu’il était peu probable que « les futures versions de Windows conduiront les cycles de mise à niveau des PC à la même ampleur » que par le passé.

Uber — Les actions de l’entreprise de covoiturage ont augmenté de plus de 2,2% après que Bank of America a déclaré qu’elle voyait « un potentiel de hausse important » dans l’entreprise et a réitéré sa note d’achat. BofA a également déclaré qu’il s’attend à une amélioration des taux d’activité au troisième trimestre.

Alphabet – L’action de la société mère Google a augmenté de 2% après que Bernstein l’a désignée comme premier choix pour le second semestre, affirmant que les actions sont toujours bon marché et que plusieurs catalyseurs à court terme devraient stimuler les performances.

