Krispy Kreme lance Mars Donut jeudi en l’honneur de l’atterrissage martien de la NASA Perseverance Rover

Krispy Kreme commémore le débarquement historique du Perseverance Rover de la NASA sur Mars avec un beignet spécial.

Le Mars Donut ressemble à la planète rouge et ne sera disponible que jeudi, jusqu’à épuisement des stocks. Il est rempli de crème au chocolat, trempé dans un glaçage au caramel avec un tourbillon rouge et a des miettes de biscuits au chocolat sur le dessus.

Le Mars 2020 Perseverance a été lancé le 30 juillet sur une fusée Atlas V-541 depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Il atterrira sur Mars jeudi dans le cratère Jezero de la planète après avoir parcouru 293 millions de kilomètres.

Le rover porte les noms de près de 11 millions de personnes qui ont participé au programme «Send Your Name to Mars» de la NASA.

Krispy Kreme offre un Mars Donut gratuit à ceux qui ont envoyé leur nom et apportent leur carte d’embarquement Mars 2020 Perseverance émise par la NASA dans les magasins jeudi, a annoncé la société dans un communiqué de presse.

La carte d’embarquement doit provenir de la mission Mars 2020 et être émise par la NASA, indique Krispy Kreme sur son site Web. Ceux qui se sont inscrits peuvent récupérer leur pass sur le site Web de la NASA.

La chaîne aura également une douzaine de Mars avec six des beignets spéciaux et six beignets glacés originaux.

Jeudi, le rover de la taille d’une voiture Perseverance et son équipement de descente lanceront une série d’opérations autonomes conçues pour ralentir l’approche de 12 100 mph à 1,7 mph.

L’entrée et l’atterrissage atmosphériques enflammés de sept minutes sont entièrement gérés par une suite de technologies embarquées. Les « sept minutes de terreur » commencent par l’entrée dans l’atmosphère ultra-mince de Mars à 15h48 HNE jeudi.

Il y a un retard de 11 minutes dans les communications entre la Terre et Mars, donc si quelque chose ne va pas, aucune intervention humaine n’est possible.

Contribuant: Emre Kelly, Florida Today

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko