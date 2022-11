Krispy Kreme a quitté la Russie à cause de la guerre en Ukraine. ‘Krunchy Dream’ prend sa place.

Une chaîne de nouveaux magasins de beignets appelée Krunchy Dream a vu le jour en Russie, où Krispy Kreme se tenait autrefois.

Ils appartiennent au groupe Novikov, dont le propriétaire Arkady Novikov est le seul ancien franchisé de Krispy Kreme en Russie.

Krispy Kreme avait résilié le contrat de franchise après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Une nouvelle version des chaînes de beignets a vu le jour en Russie où Krispy Kreme se tenait autrefois, alors que les entreprises du pays cherchent à remplacer les marques occidentales existantes par des étiquettes locales.

Les nouveaux magasins de beignets – appelés Krunchy Dream – fonctionnent sous le groupe Novikov. Le groupe appartient à Arkady Novikov, ancien franchisé de Krispy Kreme en Russie, RBC le média d’affaires a rapporté le 21 novembre. Il a demandé à enregistrer le nom fin septembre, selon RBC.

La chaîne culte de beignets est l’une des nombreuses entreprises internationales qui ont sorti de Russie après l’invasion de l’Ukraine par le pays plus tôt cette année. Krispy Kreme a déclaré en avril qu’il avait interrompu les importations de fournitures et d’ingrédients pour la fabrication de beignets en Russie et résilié son accord de franchise avec son seul partenaire dans le pays.

Il a ensuite procédé à fermer tous les magasins russes Krispy Kreme. Krispy Kreme a déclaré dans son résultats du deuxième trimestre la publication des résultats qu’elle avait fermé 30 magasins franchisés en Russie.

Malgré le changement de marque, un employé de Krunchy Dream a déclaré à RBC que “les beignets restent les mêmes”. Krispy Kreme et le groupe Novikov n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider qui ont été envoyées en dehors des heures normales de bureau.

Il n’y a pas que Krispy Kreme, McDonalds a également réapparu en Russie sous le nom de “Vkusno & tochka” – qui se traduit par “savoureux et c’est tout”.

Le géant américain de la restauration rapide a quitté le marché russe en mai après 32 ans dans le pays, en citant “la crise humanitaire causée par la guerre en Ukraine, et l’environnement opérationnel imprévisible qui précipite.” Elle a ensuite vendu le Affaires russes à son licencié et homme d’affaires local Alexandre Govor.

Les restaurants McDonald’s renommés présentent des modifications superficielles des enseignes, des logos et des uniformes des Golden Arches, Insider’s Marie Meisenzahl a rapporté le 15 juin. La plupart des plats du nouveau menu sont toujours fabriqués à partir d’ingrédients et d’équipements utilisés par la chaîne de restauration rapide américaine.

De même, d’anciens cafés Starbucks ont rouvert à Moscou en août sous l’enseigne “Café des étoiles.” Les 130 entreprises Starbucks en Russie ont été achetées par l’homme d’affaires russe Anton Pinskiy, le rappeur russe Timur Yunusov – connu sous le nom de Timati – et Sindika Company.