Krishna Shroff va topless pour la couverture d’un magazine, affiche des abdominaux déchirés alors qu’elle prend la pose BOLD

La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, a de nouveau pris d’assaut Internet après avoir partagé une publication Instagram la mettant en vedette sur une couverture de magazine.

Sur la photo, l’enfant vedette qui se vante d’être suivie par un grand fan des médias sociaux est vue posant seins nus avec une de ses mains couvrant sa modestie et l’autre élégamment placée sur le dessus de sa tête alors qu’elle prend une pose sensuelle pour le clic. Krishna est vue exhibant son corps bien tonique et ses abdominaux déchirés alors qu’elle regarde dans la caméra.

Krishna Shroff débordait de confiance en posant dans un pantalon en cuir noir bien ajusté qui était déboutonné pour mettre en valeur son tatouage. Elle portait également des gants en cuir noir assortis jusqu’aux coudes. Pour compléter son look, Krishna a choisi de coiffer ses cheveux avec des vagues de plage humides et un maquillage minimal et précis avec une finition rosée.

Regardez la photo ici :

Peu de temps après que Krishna ait partagé la photo sur Instagram, Internet a été pris de court. Des milliers de ses fans et amis célèbres de l’industrie du cinéma et de la mode ont laissé des commentaires impressionnants sur la publication.

Disha Patani, Amrita Arora, Sidhanth Kapoor et d’autres célébrités de la ville de clinquant ont partagé Krishna avec éloge.

Disha Patani a écrit: « Insane that body », tandis qu’Elli AvRam a commenté: « OMG !!!! Couverture de l’année. »

Les emojis de feu, de cœur et de cœur étaient un spectacle courant sur le message de Krishna.

Pendant ce temps, dans une récente interview, Krishna a expliqué comment elle considérait Disha comme sa « sœur aînée ».

Disha Patani aurait été en couple avec le frère de Krishna, l’acteur Tiger Shroff depuis qu’ils ont tourné pour le clip de Befikra en 2016.

Dans une interview avec Zoom, Krishna Shroff a déclaré que Disha est assez similaire à Tiger. « Mon frère est aussi mon meilleur ami. Nous nous entendons si bien. Il est donc logique que Disha et moi nous entendions. C’est une personne très facile à vivre, elle est très simple dans un monde qui pourrait être compliqué ou changer une personne. Elle est ancrée et terre-à-terre et très réelle. Et je pense que c’est ce avec quoi je résonne. Parce que je m’efforce d’être de la même manière. Donc je pense que dans ce sens nous sommes très similaires », a-t-elle déclaré.

« Pour être honnête, elle est comme une sœur aînée pour moi. Je pense qu’elle a quelques mois de moins mais j’ai toujours l’impression qu’elle est plus âgée (rires). Parce que je reçois de très bons conseils de sa part même si elle est très introvertie et a probablement vécu beaucoup plus de choses dans la vie, personnellement dans ce sens. Mais je demanderai toujours des conseils et elle a toujours été là comme une sœur aînée que je n’ai jamais eue », a ajouté Krishna.