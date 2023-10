Krishna Shroff s’associe à Lewis Hamilton et rejoint la frénésie des courses de F1 au Qatar

Krishna Shroff fait des vagues dans la communauté des passionnés de sport avec sa récente annonce de sa participation à un prestigieux événement de course à Qatar. Dans un communiqué, Krishna a exprimé son enthousiasme en disant : « Super excité ! J’adore l’aura qui entoure ce sport, et pour couronner le tout, c’est dans un endroit magnifique comme le Qatar, ce qui le rend d’autant plus grandiose. C’est un grand honneur de être associé à cet événement.

Cette révélation de Krishna met en évidence sa passion pour le sport et son désir de participer à un événement qui la touche profondément. Son lien avec le sport remonte à son enfance, lorsqu’elle regardait des courses à la télévision avec son père Jackie Shroff. Elle se souvient de ces moments en disant : « Mon père et moi regardions toujours les courses à la télévision quand j’étais petite, et si c’était si excitant sur un écran de télévision, je ne peux qu’imaginer l’adrénaline que cela va apporter. la course en direct ! »

L’un des pilotes qui a conquis le cœur de Krishna n’est autre que Lewis Hamilton, le célèbre pilote de Formule 1 qui court pour Mercedes. La participation de Krishna Shroff à cet événement de course prestigieux reflète non seulement son amour pour le sport, mais souligne également l’honneur qu’elle ressent d’en faire partie. Son enthousiasme pour l’événement promet d’en faire une expérience qu’elle chérira pour toujours, et sa présence ajoutera sans aucun doute à la grandeur de l’occasion.