Krishna Shroff parle du lien de Tiger Shroff avec la rumeur de sa petite amie Disha Patani

Krishna Shroff a récemment parlé du lien de Tiger Shroff avec Disha Patani dans une interview. Les deux sont liés depuis un certain temps maintenant, mais ils n’ont pas encore confirmé leur relation.

Elle a révélé qu’il n’y a jamais de moment ennuyeux lorsque Disha et Tiger sont ensemble.

Krishna a déclaré à Times Now : « Chaque fois que nous sortons ensemble, c’est toujours des blagues et des rires. Il n’y a jamais de moment sérieux et de moment ennuyeux. Je pense que c’est cool, je suis heureux de voir mon frère qui a quelqu’un – un ami, le meilleur ami ou un ami proche ou comme ils veulent appeler leur relation. C’est cool de le voir heureux, de le voir pouvoir être lui-même autour de quelqu’un. Parce que dans son industrie c’est très rare, pouvoir avoir (quelqu’un) en dehors de votre famille. Et je pense que tant qu’il est heureux et elle est heureuse – ils rient toujours. Nous passons tous un bon moment ensemble. Je veux dire, c’est super. Je veux voir mon frère heureux à la fin de la journée. Comme tant qu’il est heureux, je suis heureux. »

Disha Patani et Krishna Shroff ont une forte amitié. Ils sont fréquemment aperçus en train de passer du temps ensemble et de commenter les publications des autres sur les réseaux sociaux. Disha, Tiger et Krishna ont récemment été vus en train de profiter de l’anniversaire de Disha ensemble.

Le mois dernier, dans une interview avec Bollywood Bubble, le père de Krishna et Tiger, Jackie Shroff, a parlé de la vie amoureuse de son fils.

Il a déclaré: « Mon garçon a commencé à sortir à l’âge de 25 ans et ce sont de très bons amis. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont décidé pour leur avenir. Mais je suis sûr d’une chose que Tiger est extrêmement concentré sur son travail. Pour moi , c’est son premier travail. Personne – que ce soit sa mère, son père, sa sœur ou sa petite amie – compte plus pour lui que le travail. Personne ne peut s’interposer entre lui et son travail. Il est trop concentré sur son travail, ce qui est bien »,

Pour les non avertis, Krishna a récemment fait son premier clip intitulé ‘Kinni Kinni Vaari‘ avec Jannat Zubair, Jamie Lever et d’autres.