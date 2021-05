Krishna Shroff fait du vélo en bikini et suscite la frénésie sur les réseaux sociaux

Krishna Shroff est un entrepreneur propriétaire de Matrix Fight Night, une société de promotion de MMA. Passionnée de fitness, sa page Instagram est remplie de photos affichant son corps en forme et toujours aussi magnifique que jamais. Krishna, qui est la fille de Jackie Shroff-Ayesha Shroff et la jeune sœur de Tiger Shroff, partage souvent des articles portant un look de bikini et affichant sa silhouette impeccable et ses tatouages.

Maintenant, nous avons mis la main sur une vidéo dans laquelle Krishna est vue portant un haut de bikini rouge et un short blanc tout en profitant de son temps à vélo pendant le week-end. Elle a partagé la vidéo de selfie sur son histoire Instagram et a également donné un aperçu de la beauté des paysages qu’elle aime regarder en vélo.

Pendant ce temps, Krishna est une pro des arts martiaux mixtes et, comme son frère Tiger, elle a souvent montré son amour pour le fitness et les arts martiaux sur ses pages de médias sociaux.

Parlant de la même chose, Kishu a déclaré à Mid Day lors d’une interview: « La raison pour laquelle je voulais promouvoir le sport des arts martiaux mixtes vient purement de la passion. Je suis le sport depuis plus d’une décennie maintenant et je suis extrêmement inspiré par ses athlètes. . Il faut un être humain particulier pour faire ce que font ces athlètes et cela a toujours été très intriguant pour moi. Une fois que j’ai commencé à pratiquer ce sport, je ne l’ai plus que aimé. Le MMA m’a donné confiance et discipline comme rien d’autre. J’ai essayé ma main dans le passé. Cela a été une décision qui a changé ma vie et ma meilleure à ce jour. «