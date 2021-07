Krishna Shroff dévoile le lien entre son frère Tiger Shroff et sa petite amie Disha Patani ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Les amateurs de fitness de Bollywood et le couple présumé Tiger Shroff et Disha Patani se fréquentent depuis un certain temps maintenant. Bien qu’ils n’aient pas officialisé leur relation, leur proximité est assez évidente à travers des publications sur les réseaux sociaux et des photos ensemble.

Eh bien, Disha partage d’excellentes relations avec la sœur de Tiger, Krishna Shroff, et le trio est souvent vu faire la fête ensemble. Tout en parlant de la liaison de son frère avec Disha, Krishna a partagé que chaque fois qu’ils sont ensemble, il n’y a jamais de moment sérieux ou ennuyeux.

Tout en partageant plus de détails à ce sujet avec Times Now, Krishna Shroff a déclaré : « Chaque fois que nous sortons, ce sont toujours des blagues et des rires. Il n’y a jamais de moment sérieux et de moment ennuyeux. Je pense que c’est cool, je suis heureux de voir mon frère qui a quelqu’un – un ami, un meilleur ami ou un ami proche ou comme ils veulent appeler leur relation. C’est cool de le voir heureux, de le voir pouvoir être lui-même autour de quelqu’un. Parce que dans son industrie, c’est très rare, de pouvoir avoir (quelqu’un) en dehors de votre famille. Et je pense tant qu’il est heureux et elle est heureuse – ils rient toujours. Nous passons tous un bon moment ensemble. Je veux dire, c’est super. Je veux voir mon frère heureux à la fin de la journée. Tant qu’il est heureux , Je suis content. »

L’acteur vétéran Jackie Shroff et sa femme Ayesha ont deux enfants – la fille Krishna et le fils de l’acteur Tiger Shroff.

Krishna est très populaire sur Instagram pour son avatar audacieux et audacieux, car la diva partage souvent ses photos de bikini sur ses réseaux sociaux. Alors que Krishna n’est pas intéressée à faire face à la caméra ou à faire ses débuts à Bollywood de si tôt, son frère Tiger a fait ses débuts à Bollywood avec « Heropanti » en 2014 aux côtés de Kriti Sanon.

Plus tard, il est devenu célèbre avec des films comme – Baaghi, Student Of The Year 2, War et Munna Michael pour n’en nommer que quelques-uns.