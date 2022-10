Krishiv Patel, blessé, aide le Gujarat à remporter l’argent au relais par équipe mixte de triathlon

Krishiv Hitesh Patel, 15 ans, a persévéré malgré un orteil cassé alors qu’il aidait ses coéquipiers du Gujarat à remporter une médaille d’argent dans le relais par équipe mixte de triathlon au complexe IIT Gandhinagar lors des 36e Jeux nationaux mardi.

Krishiv est entré dans la zone de changement à la huitième place – puis a regardé ses coéquipiers transporter le Gujarat vers une spectaculaire médaille d’argent.

Abandonner n’était pas une option pour Krishiv car ses coéquipiers d’une médaille assurée.

Comme si une chute de vélo ne suffisait pas, le numéro 2 indien dans la catégorie des jeunes hommes a eu la mortification de quelques roues qui lui ont passé la jambe et l’ont aggravée.

« Il n’y avait pas de temps à perdre et j’ai dû remonter sur la moto. Je savais que mes coéquipiers étaient assez bons pour nous faire gagner une médaille. Mais ils n’auraient aucune chance si je m’étais retiré », a-t-il déclaré.

Ses collègues athlètes de Surat, les frères et sœurs Monika et Karan Nagpure et la médaillée d’or individuelle féminine Pragnya Mohan, ont été chargées de faire passer l’équipe de la huitième place à une deuxième place spectaculaire derrière les vainqueurs surprises du Tamil Nadu. Les efforts vraiment particuliers du Gujarat pour combler les écarts sont venus des deux femmes.

Sans se laisser décourager par le fait de ne pouvoir partir qu’à la huitième place, Monika Nagpure, 22 ans, a poursuivi ceux qui la devançaient, non seulement en dépassant quatre concurrents, mais en réduisant également la distance avec Thoudam Sorojini, le deuxième Manipuri. , à moins de deux minutes.

Cependant, Bijenkumar Laikhuram étant plus rapide que Karan Nagpure de près d’une minute, Pragyna Mohan devait livrer quelque chose de spécial si le Gujarat devait passer de la troisième place. Elle a terminé l’étape d’ancrage en 28 minutes 54 secondes, non seulement l’étape la plus rapide d’une femme aujourd’hui, mais aussi la septième plus rapide de la journée parmi les 56 triathlètes en vue.

“J’ai dû faire de mon mieux aujourd’hui pour honorer l’effort fougueux de Krishiv avec un orteil cassé”, a déclaré Pragnya Mohan. “S’il s’était retiré à cause de la blessure, aucun de nous ne se serait plaint. Merci aux frères et sœurs Nagpure, Monika et Karan, d’avoir fait passer l’équipe de la huitième à la troisième place grâce à leurs efforts déterminés.

Pragnya Mohan s’est efforcée, puisant dans ses profondeurs lorsqu’elle a poursuivi Kshetrimayum Sonam Devi (Manipur) et S Aarthi (Tamil Nadu).

« Dans une combinaison de 30 minutes de natation, de vélo et de course, il n’est pas facile de combler un écart de deux minutes. J’ai doublé Sonam mais Aarthi était trop loin devant pour que je puisse la rattraper. Compte tenu du contexte dans lequel la médaille d’argent est arrivée, je l’ai trouvée plus satisfaisante que l’or en individuel », a-t-elle déclaré, admettant que la jeune équipe du Tamil Nadu était la surprise mardi.

