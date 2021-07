Krishen Iyer de Fresno sur l’optimisation de vos compétences de prise de parole en public pour les réunions | Nouvelles des gens

La plupart d’entre nous ont entendu le slogan : « Ce n’est pas quelle tu sais, c’est qui vous connaissez. » De même, il ne s’agit pas nécessairement quelle vous dites. Il est comment Tu l’as dit. C’est là que parler en public est utile.

Même lorsque nous savons que nous méritons notre place au sein de notre organisation et que nous recevons des commentaires positifs qui confirment notre performance, il est incroyablement humain de douter de soi sur le lieu de travail. Les réunions d’équipe peuvent amplifier ce doute. Si nous nous sentons enclins à parler d’une nouvelle idée ou d’une nouvelle découverte intéressante, mais que personne ne répond, le manque d’enthousiasme peut ressembler à une attaque personnelle contre nos contributions.

Le sentiment d’insécurité lors d’une réunion, surtout lorsque nous ne recevons pas la réponse souhaitée de nos pairs, peut inciter certains à ne pas s’exprimer lors de la prochaine réunion. En conséquence, ruminer en interne ce que les autres pensent de nous peut nous amener à retenir nos idées. Heureusement, nous pouvons surmonter le sentiment très humain de doute de soi en renforçant notre confiance en nous. En optimisant vos compétences de prise de parole en public, vous constaterez que captiver l’attention de ceux qui vous entourent nécessite moins de travail que vous ne le pensez.

Conseil n°1 : Prenez le temps de définir le concept de ce que vous aimeriez partager.

Il est difficile pour un seul membre de l’équipe de retenir l’attention de la salle lorsque tout le monde lors d’une réunion partage le même enthousiasme sur un domaine d’intérêt. Parfois, nous nous sentons excités tout en doutant de notre autorité pour captiver l’attention de la pièce. Dans ces situations, nous pourrions nous retrouver à parler trop doucement pour que nos pairs nous entendent ou trop vite pour que nos collègues prennent des notes.

Essayez plutôt d’annoncer votre contribution avant d’aborder le sujet de votre idée. Celles-ci peuvent être formulées sous la forme d’une question, telle que : « Pouvons-nous brièvement aborder les implications politiques de ces tendances du marché ? » ou « Et si le client préfère l’option X au lieu de l’option Y ? »

En fin de compte, donner à votre public une idée de ce que vous couvrirez informe immédiatement la salle que vous avez quelque chose à rester. En n’en révélant pas trop trop tôt, vous éveillez également la curiosité du public quant à ce que vous allez dire ensuite. Si vous voulez donner un coup de pouce supplémentaire à votre idée, essayez de donner à votre point de vue un nom accrocheur auquel vos collègues pourront s’accrocher s’ils oublient un détail ou deux.

Conseil n°2 : expliquez en détail votre point de vue.

Après avoir défini et nommé le concept de ce que vous aimeriez partager, il est maintenant temps d’entrer dans le vif du sujet de ce que vous aimeriez dire. Mais avant de tirer des pages sur des pages de votre recherche, envisagez de donner à votre public un aperçu de votre proposition. Concentrez le point de vue de votre auditoire en plaçant un « cadre » sur l’endroit où vous voulez qu’il porte son attention. Être clair et concis avec les détails entourant le cœur de votre point de vue garantira que votre équipe comprend ce que vous dites et pourquoi c’est important.

Conseil n°3 : Donnez la parole aux questions, commentaires et préoccupations.

Une grande partie du doute que nous ressentons après les réunions plane autour de l’inconnu. Parce que nous n’avons aucune idée de ce que les autres disent de notre contribution, notre cerveau remplit immédiatement cette incertitude avec les possibilités les plus négatives imaginables. Sinon, demander à votre équipe de donner son avis après avoir partagé une idée brise le quatrième mur. En recevant des commentaires divertissants, vous vous autorisez à recevoir à la fois des critiques et des éloges dans un forum qui peut confirmer les pensées de votre équipe. De cette façon, vous pouvez être assuré de savoir que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour les autres autour de vous, pour être honnête avec vous sur ce qu’ils pensaient de vos idées.

Si vous craignez de ne pas recevoir de commentaires, même après avoir accueilli une discussion, essayez de réfléchir à quelques questions à poser au groupe. Soyez précis avec vos questions, mais faites-leur aussi l’esprit ouvert. Par exemple, vous pouvez demander : « combien d’entre vous ont également remarqué cela ? » ou « à quand remonte la dernière fois que vous avez eu cette pensée? » De cette façon, toute personne qui écoute peut contribuer sans avoir à réfléchir à la « bonne » chose à dire.

