Krishan Kumar et KM Chanda décrochent des médailles d’argent en réalisant leur record personnel aux championnats asiatiques d’athlétisme

Krishan Kumar et KM Chanda ont réalisé leurs meilleurs temps personnels pour remporter une médaille d’argent chacun dans la course masculine et féminine du 800 m respectivement lors de la dernière journée des Championnats d’Asie d’athlétisme ici dimanche.

Kumar a réussi un temps de 1 minute 45,88 secondes pour terminer deuxième derrière Abubaker H Abdalla (1: 45,53) du Qatar, tandis que Chanda a franchi la ligne d’arrivée de la course de deux tours en 2: 01,58 derrière MK Dissanayaka (2: 00,66) du Sri Lanka.

Le record personnel antérieur de Kumar était de 1: 46,17, tandis que Chanda a égalé son record personnel de 2: 01,58.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)