Krishan Kumar dépose une plainte auprès de la police contre un mannequin qui a accusé Bhushan Kumar de viol | Nouvelles des gens

New Delhi : Le producteur de films Krishan Kumar, oncle du président de la série T Bhushan Kumar, a déposé une plainte auprès de la police contre le mannequin qui a porté des accusations de viol contre Bhushan. Une plainte a également été déposée contre le politicien Rashtriya Swabhiman Sanghatana Mallikarjun Pujari, alléguant que Pujari et le mannequin féminin avaient « conspiré pour porter de fausses accusations de viol contre Bhushan Kumar et tenté d’extorquer de l’argent ».

Un communiqué diffusé samedi fait état de la plainte de la police. Il se lit comme suit: « Il est maintenant apparu que Mallikarjun Pujari, un leader politique local du district de Thane, s’est associé à un mannequin (qui a également fait une apparition dans un film) pour extorquer de l’argent au producteur de films et président de la série T Bhushan Kumar. Mallikarjun Pujari avait approché Bhushan Kumar en juin 2021 et lui avait demandé de l’argent pour extorquer de l’argent et avait menacé que si l’argent ne lui était pas versé, une fille déposerait une fausse plainte contre lui pour harcèlement sexuel.Par la suite, T-Series a approché la police de Mumbai et a déposé une plainte écrite contre Mallikarjun Pujari au commissariat d’Amboli le 1er juillet 2021. »

Il dit en outre: « À peu près au même moment, M. Krishan Kumar de T-Series a ensuite parlé à Mallikarjun Pujari et Pujari a demandé à M. Krishan Kumar de le rencontrer à l’hôtel The Regenza by Tunga à 13h00 le 5 juillet 2021. M. Krishan Kumar l’a rencontré dans le même hôtel le 5 juillet 2021 où Mallikarjun Pujari l’a menacé qu’une fille portera plainte contre M. Bhushan Kumar et a montré des messages WhatsApp qui ne provenaient ni du numéro de M. Bhushan Kumar ni d’aucun autre membre de L’équipe de la série T et a exigé une énorme somme d’argent. M. Krishan Kumar n’a pas accepté cette extorsion et a déclaré à Pujari sans équivoque que la série T et Bhushan Kumar ne se plieraient jamais à de telles demandes d’extorsion frauduleuses et sont revenus mais pourraient gérer pour enregistrer la conversation avec Mallikarjun Pujari dans laquelle on peut l’entendre essayer d’extorquer de l’argent en donnant le même raisonnement. »

« Mallikarjun Pujari n’arrêtait pas d’appeler M. Krishan Kumar mais Krishan Kumar n’a pas cédé à ses demandes d’extorsion. Après s’être rendu compte que ses desseins néfastes ne donnent aucun résultat, Pujari a comploté avec cette fille et a déposé une plainte pour viol contre M. Bhushan Kumar au commissariat de DN Nagar d’Andheri (W) le 15 juillet 2021 », ajoute le communiqué.

« Nos sources à la police de Mumbai nous ont informés qu’immédiatement après avoir entendu cette nouvelle dans les médias, M. Krishan Kumar s’est approché du poste de police d’Amboli à Andheri (ouest) avec un enregistrement audio de Mallikarjun Pujari dans lequel il a clairement été entendu a demandé des sommes d’argent extorqué. , la police d’Amboli a immédiatement agi et enregistré un FIR n°574 dtd le 16 juillet 2021 contre Mallikarjun et la fille en vertu des articles 386, 500, 506 et 506 (2) qui a comploté pour déposer de fausses accusations de viol contre M. Bhushan Kumar et a tenté de extorquer de l’argent », informe le communiqué.

La police d’Amboli a confirmé la plainte aux médias.

Vendredi, la police de Mumbai a enregistré un FIR déposé par une aspirante mannequin-actrice alléguant un viol par le président de la série T, Bhushan Kumar.

Selon un officier du poste de police DN Nagar à Andheri, la victime âgée de 30 ans a affirmé dans le FIR avoir été exploitée sexuellement et violée à plusieurs reprises par Bhushan Kumar entre 2017 et 2020 sous le faux prétexte de lui donner des rôles dans des films. .

Le même jour, une déclaration a été publiée au nom de T-Series affirmant que la plainte déposée contre Kumar est « complètement fausse et malveillante ».

Le même communiqué affirme en outre que la plainte à la police déposée par la plaignante n’est « qu’une contre-explosion » à la plainte déposée par T-Series le 1er juillet de cette année « contre elle et son complice pour délit d’extorsion ».