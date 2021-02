La star de DEATH in Paradise, Kris Marshall, devrait remplacer Jodie Whittaker en tant que nouveau Doctor Who dans la série 14.

L’acteur, qui a joué DI Humphrey Goodman dans le drame policier de la BBC, pourrait se diriger vers une maison dans le TARDIS.

La nouvelle arrive car il est suggéré que Jodie, 38 ans, fera sa dernière apparition en tant que Time Lord dans la 13e série à venir de la série.

Un favori de la télévision reconnaissable, Kris, 47 ans, a également joué dans la sitcom My Family et plus récemment dans le drame de la période ITV Sandition.

Il a également eu un rôle mémorable dans le classique de Noël Love Actually.

Il est maintenant l’homme que les bookmakers pensent qu’il est le plus susceptible de remplir les bottes de Jodie quand elle quittera Doctor Who.

Ladbrokes l’a à 6/1, au niveau de Michaela Coel de I May Destroy You, tandis que Richard Ayoade (The IT Crowd) arrive à 7/1.

Alex Apati de Ladbrokes a commenté: « Les chances suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une course de trois chevaux entre Michaela Coel, Kris Marshall et Richard Ayoade pour jouer ensuite à Doctor Who, mais il y a une poignée de noms surprenants assis dans et parmi les favoris pour remplacer Jodie Whittaker. «

Ce n’est pas la première fois que Kris est invité à assumer le rôle de voyage dans le temps.

Lorsque Peter Capaldi a démissionné en tant que précédent Seigneur du Temps en 2017, cela a coïncidé avec le départ de Kris de Death in Paradise.

Cela a conduit à de nombreuses spéculations de la part de fans qui ont tweeté: « Alors adieu Kris Marshall dans Death in Paradise » I stopp « oui c’est votre slogan. Juste à temps pour le casting de #DoctorWho Kris? »

« Kris Marshall laisse la mort au paradis – il DOIT être le prochain médecin qui », a ajouté un autre.

Le père de deux enfants a révélé plus tard qu’il avait quitté Death in Paradise alors qu’il luttait avec le temps passé loin de sa famille.