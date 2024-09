Kris Kristofferson, star de la musique country et du cinéma, décède à 88 ans

L’acteur de Blade et A Star Is Born, Kris Kristofferson, est décédé.

Kris Kristofferson, légende de la musique et du cinéma, est décédé. La légende country et nominé aux Oscars est décédé samedi dernier à l’âge de 88 ans, selon sa famille. Il est décédé à son domicile à Maui, Hawaï. « Nous sommes tous très heureux de passer du temps avec lui », a déclaré la famille dans un communiqué. « Merci de l’aimer pendant toutes ces années, et quand vous voyez un arc-en-ciel, sachez qu’il nous sourit à tous. »

Pour les fans du genre, Kristofferson était surtout connu pour son rôle dans les années 1998. Lamequi a révolutionné tout le genre des adaptations cinématographiques de bandes dessinées. Kristofferson a joué Whistler aux côtés de Blade, le personnage principal de Wesley Snipes, et il pourrait continuer à reprendre son rôle dans les deux. Lame II et Lame : Trinité.

(Photo: Kristofferson dans le rôle de Whistler dans Blade – Cinéma Nouvelle Ligne)

La carrière à l’écran de Kristofferson a débuté en 1971 avec la sortie d’un film réalisé par Dennis Hopper intitulé Le dernier film et cela s’est étalé sur un total de cinq décennies différentes. Sa dernière performance a eu lieu en 2018 d’Ethan Hawke. Flamberqui raconte l’histoire de l’auteur-compositeur Blaze Foley, un pionnier du mouvement country hors-la-loi dont Kristofferson faisait partie intégrante.

Alors que les fans de bandes dessinées et de genre connaissent Kristofferson pour son rôle de Whistler dans le Lame films, d’autres cinéphiles le connaissent pour certains de ses films acclamés dans les années 1970. Il a fait pâlir le public lorsqu’il a joué aux côtés d’Ellen Burstyn dans le film de Martin Scorsese. Alice ne vit plus ici. Deux ans plus tard, en 1976, il joue aux côtés de Barbara Streishand dans Une étoile est née.

Les autres crédits cinématographiques et télévisuels de Kristofferson incluent Convoi, La porte du paradis, Chapiteau pipicelui de Tim Burton La planète des singes, Conte de dauphins, Bruit joyeuxet Il n’est tout simplement pas intéressé par toi. Il a également prêté sa voix à plusieurs projets de jeux vidéo, comme Pistolet et Fallout : New Vegas.

Il a obtenu sa seule nomination aux Oscars pour la musique qu’il a écrite pour le film de 1984. Auteur-compositeur. Kristofferson a également joué dans Auteur-compositeuragissant aux côtés de la légende country Willie Nelson.

Kristofferson s’est fait un nom dans le monde de la musique country dans les années 1960 et 1970. Il a écrit des chansons comme « Me and Bobby McGee » et « Help Me Make it Through the Night » pour d’autres artistes, en plus de nombreux succès qu’il a lui-même enregistrés. Il était l’un des visages du mouvement country hors-la-loi, qui se concentrait davantage sur l’écriture de chansons et la liberté de création en dehors des labels et du système traditionnels de Nashville. Il était un quart du groupe connu sous le nom de Highwaymen, qui comprenait également d’autres icônes Johnny Cash, Willie Nelson et Waylon Jennings.