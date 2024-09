Kris Kristofferson : « Me and Bobby McGee » et 9 autres chansons essentielles

Kris Kristofferson n’a pas seulement écrit des chansons comme s’il était destiné au Mont Rushmore de la musique country ; avec ses cheveux balayés par le vent et son visage rugueux, le chanteur et compositeur ressemblait aussi à un homme destiné à l’éternité sculptée. Au milieu des années 1970, la beauté robuste de Kristofferson lui a valu une carrière d’acteur à succès à Hollywood, notamment dans un rôle en grande partie torse nu face à Barbra Streisand dans son remake rock’n’roll de « A Star Is Born ». Mais c’est la profondeur et l’invention de l’écriture de Kristofferson – un talent qu’il a perfectionné en étudiant la littérature au Pomona College et à l’Université d’Oxford – qui ont distingué une carrière qui s’est déroulée de la fin des années 1960 jusqu’à sa mort samedi à l’âge de 88 ans. elles sont sorties, ce sont 10 chansons essentielles de Kristofferson – ses propres enregistrements, ceux réalisés par d’autres chanteurs et une sélection qui donne une idée du lyrisme qu’il admirait.

1. « Le dimanche matin arrive » (1970)

Johnny Cash a donné à Kristofferson un succès country n ° 1 – et lui a ouvert d’innombrables portes à Nashville – avec son interprétation de la plainte de cet ivrogne fougueux, que Cash a enregistrée en direct au Ryman Auditorium de Nashville lors d’un enregistrement de sa populaire émission de variétés ABC. Mais c’est la propre version de Kristofferson de son premier album éponyme qui capture le plus clairement le désespoir au fond de la bouteille d’un gars qui « s’est réveillé dimanche matin sans aucun moyen de me tenir la tête sans me faire mal ».

2. Sammi Smith, « Aide-moi à passer la nuit » (1970)

Autre numéro 1 du palmarès des singles country du Billboard, ce récit sombre mais profondément sensuel d’une aventure d’un soir : « Prends le ruban de mes cheveux, secoue-le et laisse-le tomber / Posé doux contre ta peau, comme les ombres sur le wall »(!) – a remporté le Grammy Award de la chanson country de l’année lors d’une cérémonie au cours de laquelle Kristofferson a été nominé dans cette catégorie pour trois morceaux différents.

3. Janis Joplin, «Moi et Bobby McGee» (1971)

« La liberté n’est qu’un autre mot pour dire qu’il n’y a plus rien à perdre », a chanté Joplin dans son hurlement blues-rock caractéristique – peut-être le morceau de sagesse le plus connu du très sage catalogue de Kristofferson. « Moi et Bobby McGee » ont dominé le Hot 100 en mars 1971, moins de six mois après la mort de Joplin à l’âge de 27 ans.

4. «L’aimer était plus facile (que tout ce que je ferai jamais) »(1971)

Kristofferson n’a jamais ressemblé autant à Leonard Cohen qu’ici, rhapsodiant dans un chant desséché sur le dévouement rédempteur d’une femme tandis que le producteur Fred Foster se charge de juste ce qu’il faut de schmaltz facile à écouter.

5. «Le pèlerin, chapitre 33» (1971)

Une histoire d’origine de Jackson Maine.

6. Al Green, « Pour les bons moments » (1972)

Un an après que Gladys Knight ait montré ce qu’une chanteuse soul pouvait faire avec le matériel de Kristofferson dans son enregistrement de « Help Me Make It » en 1971, Green a enregistré une version de « For the Good Times » (d’abord popularisée par Ray Price) dont le groove épuré évoque le le battement de coeur le plus solitaire du monde.

7. « Pourquoi moi » (1972)

Le seul palmarès de Kristofferson en tant qu’artiste solo le trouve à genoux, suppliant Dieu de l’utiliser comme vaisseau : « Peut-être, Seigneur, je pourrai montrer à quelqu’un d’autre ce que j’ai vécu en revenant vers toi. »

8. Willie Nelson, « S’il vous plaît, ne me dites pas comment se termine l’histoire » (1979)

Le fait qu’il ait suivi sa collection de standards à succès, « Stardust », avec un album de chansons de Kristofferson, y compris cette magnifique ballade d’auto-illusion, qui culmine avec l’une des notes les plus hautes, en dit long sur l’estime dans laquelle Nelson tient le travail de son vieil ami. Nelson a toujours chanté.

9. Les bandits de grand chemin, « Highwayman » (1985)

Kristofferson a atteint une nouvelle fois la première place avec la rêverie métaphysique de Jimmy Webb, qu’il a enregistrée en tant que membre des Highwaymen aux côtés de Cash, Nelson et Waylon Jennings. Avec la mort de Kristofferson, Nelson est désormais le seul membre survivant de ce supergroupe country.

10. « Sœur Sinead » (2009)

Comme Cash avec Rick Rubin, Kristofferson s’est associé au producteur Don Was pour réaliser une série de LP de fin de vie qui non seulement reconnaissaient les ravages du temps, mais les glorifiaient avec des performances vocales grondantes et rapprochées sur fond d’arrangements acoustiques intimes. Dans ce morceau chaleureux et plein d’esprit de son album « Closer to the Bone », il utilise cette perspective grisonnante pour redoubler son soutien à Sinéad O’Connor, qu’il a défendue après qu’elle ait été attaquée pour avoir déchiré une photo du pape Jean-Paul II le « Saturday Night Live » en 1992. « Cela demande des ennuis de tendre le cou / En termes de cible, une grande silhouette », chante Kristofferson, « Mais certaines bougies scintillent et certaines bougies s’éteignent / Et certaines brûlent aussi vrai que ma sœur Sinéad.