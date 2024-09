Kris Kristofferson : la superstar de la musique country et star hollywoodienne est décédée à 88 ans

LOS ANGELES — Kris Kristofferson, un boursier de Rhodes doté d’un style d’écriture habile et d’un charisme brut, devenu une superstar de la musique country et un acteur de premier plan à Hollywood, est décédé.

Kristofferson est décédé samedi à son domicile de Maui, à Hawaï, a déclaré la porte-parole de la famille, Ebie McFarland, dans un e-mail. Il avait 88 ans.

McFarland a déclaré que Kristofferson était mort paisiblement, entouré de sa famille. Aucune cause n’a été donnée.

À partir de la fin des années 1960, ce natif de Brownsville, au Texas, a écrit des standards country et rock’n’roll tels que « Sunday Mornin’ Comin’ Down », « Help Me Make it Through the Night », « For the Good Times » et « Me et Bobby McGee. Kristofferson était lui-même chanteur, mais nombre de ses chansons étaient surtout connues pour être interprétées par d’autres, que ce soit Ray Price chantant « For the Good Times » ou Janis Joplin chantant « Me and Bobby McGee ».

Il a joué en face Ellen Burstyn dans le film « Alice ne vit plus ici » du réalisateur Martin Scorsese en 1974, il a joué aux côtés de Barbra Streisand dans « A Star Is Born » en 1976 et a joué aux côtés de Wesley Snipes dans « Blade » de Marvel en 1998.

Kristofferson, qui pouvait réciter William Blake de mémoire, a tissé des paroles de musique folk complexes sur la solitude et la tendre romance dans la musique country populaire. Avec ses cheveux longs, ses pantalons pattes d’éléphant et ses chansons contre-culturelles influencées par Bob Dylan, il représentait une nouvelle génération d’auteurs-compositeurs country aux côtés de ses pairs tels que Willie Nelson, John Prine et Tom T. Hall.

« Il n’y a pas de meilleur auteur-compositeur vivant que Kris Kristofferson », a déclaré Nelson lors d’une cérémonie de remise des prix BMI 2009 pour Kristofferson. « Tout ce qu’il écrit est une norme et nous allons tous devoir vivre avec cela. »

Kristofferson a pris sa retraite de jouer et d’enregistrer en 2021, ne faisant que des apparitions occasionnelles sur scène, y compris une performance avec la fille de Cash, Rosanne, à Célébration du 90e anniversaire de Nelson au Hollywood Bowl à Los Angeles en 2023. Les deux ont chanté « Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) », une chanson qui a été un succès pour Kristofferson et un incontournable de longue date pour Nelson, un autre grand interprète de son travail.

Nelson et Kristofferson s’uniront à Johnny Cash et Waylon Jennings pour créer le supergroupe country « The Highwaymen » à partir du milieu des années 1980.



Kris Kristofferson en août 1973. (AP Photo, File)

Kristofferson était un boxeur des Golden Gloves, une star du rugby et un joueur de football à l’université ; est titulaire d’une maîtrise en anglais du Merton College de l’Université d’Oxford en Angleterre ; et a piloté des hélicoptères en tant que capitaine dans l’armée américaine, mais a refusé une nomination pour enseigner à l’Académie militaire américaine de West Point, New York, afin de poursuivre l’écriture de chansons à Nashville. Dans l’espoir de percer dans l’industrie, il a travaillé comme concierge à temps partiel au studio Music Row de Columbia Records en 1966 lorsque Dylan a enregistré des morceaux pour le double album phare « Blonde on Blonde ».

Parfois, la légende de Kristofferson était plus grande que la réalité. Cash aimait raconter une histoire plutôt exagérée sur la façon dont Kristofferson avait fait atterrir un hélicoptère sur la pelouse de Cash pour lui donner une cassette de « Sunday Mornin’ Comin’ Down » avec une bière à la main. Au fil des années d’interviews, Kristofferson a déclaré avec tout le respect envers Cash, même s’il a fait atterrir un hélicoptère chez Cash, que Man in Black n’était même pas chez lui à ce moment-là, que la démo était une chanson que personne n’avait jamais réellement coupée et il ne pouvait certainement pas piloter un hélicoptère avec une bière.

Dans une interview accordée à l’Associated Press en 2006, il a déclaré qu’il n’aurait peut-être pas eu de carrière sans Cash.

« Lui serrer la main alors que j’étais encore dans les coulisses de l’armée au Grand Ole Opry, c’est le moment où j’ai décidé de revenir », a déclaré Kristofferson. «C’était électrique. Il m’a en quelque sorte pris sous son aile avant de couper l’une de mes chansons. Il a enregistré mon premier disque qui était le disque de l’année. Il m’a mis sur scène la première fois.

L’une de ses chansons les plus enregistrées, « Me and Bobby McGee », a été écrite sur la base d’une recommandation du fondateur de Monument Records, Fred Foster. Foster avait en tête le titre d’une chanson intitulée «Me and Bobby McKee», du nom d’une secrétaire de son immeuble. Kristofferson a déclaré dans une interview au magazine « Performing Songwriter » qu’il avait été inspiré pour écrire les paroles d’un homme et d’une femme sur la route ensemble après avoir regardé le film de Frederico Fellini, « La Strada ».



Le producteur Jon Peters, de gauche à droite, Barbra Streisand et Kris Kristofferson apparaissent lors d’une avant-première du film « A Star is Born », le 23 décembre 1976, à New York. (Photo AP/Suzanne Vlamis, dossier)

Joplin, qui entretenait une relation étroite avec Kristofferson, a modifié les paroles pour faire de Bobby McGee un homme et a coupé sa version quelques jours seulement avant sa mort en 1970 d’une overdose de drogue. L’enregistrement est devenu un hit posthume n°1 pour Joplin.

Les succès enregistrés par Kristofferson incluent « Watch Closely Now », « Desperados Waiting for a Train », « A Song I’d Like to Sing » et « Jesus Was a Capricorn ».

En 1973, il épousa sa collègue auteure-compositrice Rita Coolidge et ensemble, ils menèrent une carrière de duo réussie qui leur valut deux Grammy Awards. Ils ont divorcé en 1980.

La formation des Highwaymen, avec Nelson, Cash et Jennings, fut un autre tournant dans sa carrière d’interprète.

« Je pense que j’étais différent des autres gars dans le sens où j’étais un fan de chacun d’eux », a déclaré Kristofferson à l’AP en 2005. « J’avais du respect pour eux quand j’étais encore dans l’armée. Quand je suis allé à Nashville, ils étaient comme mes grands héros parce que c’étaient des gens qui prenaient la musique au sérieux. Non seulement être enregistré par eux, mais aussi être ami avec eux et travailler côte à côte était juste un peu irréel. C’était comme voir ton visage sur le mont Rushmore.

Le groupe n’a sorti que trois albums entre 1985 et 1995. Jennings est décédé en 2002 et Cash est décédé un an plus tard. Kristofferson a déclaré en 2005 qu’il était question de reformer le groupe avec d’autres artistes, comme George Jones ou Hank Williams Jr., mais Kristofferson a déclaré que cela n’aurait pas été pareil.

« Quand je regarde en arrière maintenant, je sais que j’entends Willie dire que c’était le meilleur moment de sa vie », a déclaré Kristofferson en 2005. « Pour moi, j’aurais aimé être plus conscient à quel point ce serait court. Cela faisait plusieurs années, mais c’était toujours comme un clin d’œil. J’aurais aimé chérir chaque instant.

Parmi les quatre, seul Nelson est désormais en vie.

Les paroles politiques acerbes de Kristofferson ont parfois nui à sa popularité, surtout à la fin des années 1980. Son album de 1989, « Third World Warrior », se concentrait sur l’Amérique centrale et sur les conséquences de la politique américaine là-bas, mais les critiques et les fans n’étaient pas enthousiasmés par ses chansons ouvertement politiques.

Il a déclaré lors d’une interview accordée à l’AP en 1995 qu’il se souvenait d’une femme se plaignant d’une des chansons qui commençait par tuer des bébés au nom de la liberté.

«Et j’ai dit: ‘Eh bien, qu’est-ce qui vous a rendu fou – le fait que je le disais ou le fait que nous le fassions?» Pour moi, ils étaient en colère contre moi parce que je leur disais ce qui se passait.

Fils d’un général de l’armée de l’air, il s’est enrôlé dans l’armée dans les années 1960 parce qu’on attendait cela de lui.

« J’étais au ROTC à l’université, et ma famille tenait pour acquis que je ferais mon service », a-t-il déclaré dans une interview à l’AP en 2006. « De par mes origines et la génération dans laquelle j’ai grandi, honorer et servir son pays était tout simplement tenu pour acquis. Alors, plus tard, quand vous remettez en question certaines des choses qui se font en votre nom, c’est particulièrement douloureux.

Hollywood a peut-être sauvé sa carrière musicale. Il a toujours été exposé grâce à ses apparitions au cinéma et à la télévision, même s’il ne pouvait pas se permettre de tourner avec un groupe complet.

Le premier rôle de Kristofferson était dans « The Last Movie » de Dennis Hopper en 1971.



Kris Kristofferson pose pour un portrait à Nashville, Tennessee, le 15 août 1995. (AP Photo/Mark Humphrey, File)

Il avait un penchant pour les westerns et utilisait sa voix grave pour jouer des hommes de premier plan attrayants et stoïques. Il était le bel amour de Burstyn dans « Alice Doesn’t Live Here Anymore » et une rock star tragique dans une relation difficile avec Streisand dans « A Star Is Born », un rôle repris par Bradley Cooper dans le remake de 2018.

Il était le jeune hors-la-loi dans « Pat Garrett et Billy the Kid » du réalisateur Sam Peckinpah en 1973, un chauffeur de camion pour le même réalisateur dans « Convoy » en 1978 et un shérif corrompu dans « Lone Star » du réalisateur John Sayles en 1996. Il a également joué dans l’un des plus gros fiascos financiers d’Hollywood, « Heaven’s Gate », un western de 1980 qui a dépassé de plusieurs dizaines de millions de dollars son budget.

Et dans une rare apparition dans un film de super-héros, il a joué le mentor du chasseur de vampires de Snipes dans « Blade ».

Il a décrit dans une interview AP en 2006 comment il avait obtenu ses premiers concerts d’acteur lorsqu’il se produisait à Los Angeles.

« Il se trouve que mon premier concert professionnel a eu lieu au Troubadour à Los Angeles en première partie de Linda Rondstadt », a déclaré Kristofferson. « Robert Hilburn (critique musical du Los Angeles Times) a écrit une critique fantastique et le concert a duré une semaine », a déclaré Kristofferson. « Il y avait beaucoup de cinéphiles qui venaient là-bas, et j’ai commencé à recevoir des offres de films sans aucune expérience. Bien sûr, je n’avais aucune expérience du spectacle non plus.

Hall a rapporté de Nashville. L’écrivain national de l’AP, Hillel Italie, a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe de Rosanne Cash.