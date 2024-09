Kris Kristofferson est mort à 88 ans

Kris Kristofferson, un étudiant de Rhodes doté d’un style d’écriture habile et d’un charisme brut, devenu une superstar de la musique country et un acteur de premier plan à Hollywood, est décédé, rapporte l’AP. Kristofferson est décédé samedi à son domicile de Maui, à Hawaï, a déclaré la porte-parole de la famille, Ebie McFarland. Il avait 88 ans. McFarland a déclaré que Kristofferson était mort paisiblement, entouré de sa famille. Aucune cause n’a été donnée. À partir de la fin des années 1960, le natif de Brownsville, au Texas, a écrit des standards classiques tels que « Sunday Mornin’ Comin’ Down », « Help Me Make it Through the Night », « For the Good Times » et « Me and Bobby McGee ». Kristofferson était lui-même chanteur, mais nombre de ses chansons étaient surtout connues pour être interprétées par d’autres, que ce soit Ray Price chantant « For the Good Times » ou Janis Joplin chantant « Me and Bobby McGee ».