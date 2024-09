Kris Kristofferson, chanteur et acteur country américain, est décédé à l’âge de 88 ans | Kris Kristofferson

Kris Kristofferson, le chanteur country qui a habilement équilibré une carrière d’acteur prolifique parallèlement à sa musique, est décédé à l’âge de 88 ans.

La famille de Kristofferson a confirmé son décès dimanche soir, affirmant qu’il était « décédé paisiblement » chez lui samedi. « Nous sommes tous très chanceux de passer du temps avec lui », lit-on dans la déclaration, signée par son épouse Lisa, ses huit enfants et ses sept petits-enfants. « Merci de l’aimer pendant toutes ces années, et quand vous voyez un arc-en-ciel, sachez qu’il nous sourit à tous. »

Admiré pour le courage, la vulnérabilité émotionnelle et le talent littéraire de ses compositions country, Kristofferson figurait fréquemment en tête des charts country américains et les reprises de ses chansons étaient des succès pour des artistes tels que Janis Joplin, Gladys Knight et Johnny Cash. Au milieu des années 70, il a travaillé avec des réalisateurs tels que Martin Scorsese et Sam Peckinpah, et a remporté un Golden Globe pour son travail aux côtés de Barbra Streisand dans le remake de 1976 de A Star is Born.

Né au Texas en 1936, Kristofferson a fréquenté le lycée en Californie et voulait d’abord devenir romancier, puis a étudié la littérature au Pomona College en Californie du Sud et à l’Université d’Oxford en tant que boursier Rhodes. Inspiré par la scène rock’n’roll naissante, sa première incursion dans la musique a eu lieu au Royaume-Uni sous le nom de Kris Carson, même si les chansons qu’il a enregistrées n’ont jamais été publiées.

Double acte… Kristofferson avec Barbra Streisand dans A Star Is Born en 1976. Photographie : Allstar/Warner Bros

Il a continué à jouer de la musique pendant son passage dans l’armée américaine, où il est devenu pilote d’hélicoptère, une compétence qu’il a continué (dans l’industrie pétrolière et dans la Garde nationale) après avoir quitté les forces en 1965 – provoquant la colère de sa famille militaire. «J’étais fier d’être le meilleur ouvrier ou celui qui pouvait creuser les fossés le plus rapidement», a-t-il déclaré plus tard. « Quelque chose en moi me donnait envie de faire les choses difficiles… Cela tenait en partie au fait que je voulais devenir écrivain et je pensais que je devais sortir et vivre. »

Il a déménagé au centre de la musique country de Nashville, où il a travaillé comme barman et concierge pour Columbia Recording Studios. À la fin des années 60, il écrit des chansons pour Jerry Lee Lewis et des chanteurs country dont Ray Stevens, Faron Young et Billy Walker, mais sa carrière solo échoue.

Une avancée décisive s’est produite après qu’il a fait atterrir un hélicoptère de la Garde nationale au domicile de Johnny Cash et lui a remis une cassette de ses chansons, décrivant plus tard l’incident comme « une sorte d’invasion de la vie privée que je ne recommanderais pas ». Cash admirait Sunday Mornin’ Comin’ Down et son enregistrement de la chanson de Kristofferson était en tête du classement country en 1970 et a remporté la chanson de l’année aux prix de la Country Music Association.

Cette année-là, Kristofferson enregistre le premier des 18 albums studio qu’il sortira au cours de sa carrière. Il est brièvement sorti avec Janis Joplin, qui a enregistré sa chanson Me and Bobby McGee, et celle-ci est devenue un hit n°1 après sa mort en 1970. Une autre chanson de Kristofferson de cette année-là, Help Me Make It Through the Night, est devenue un hit pour Sammi Smith. et a ensuite été repris par Elvis Presley, Gladys Knight, Mariah Carey et d’autres.

Au moment où son quatrième album, Jesus Was a Capricorn, était en tête des charts country en 1972, Kristofferson, d’une beauté saisissante, avait commencé une carrière d’acteur, apparaissant pour la première fois dans The Last Movie de Dennis Hopper. D’autres films notables incluent le rôle du hors-la-loi Billy the Kid dans Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah (1973), face à Ellen Burstyn dans Alice Doesn’t Live Here Anymore de Martin Scorsese (1974) et avec Burt Reynolds dans la comédie dramatique sportive Semi- Difficile (1977). A Star Is Born a cimenté son succès hollywoodien, mais il a ensuite été miné par Heaven’s Gate (1980), célèbre échec au box-office.

En 1979, Willie Nelson a réalisé un album à succès de reprises de Kristofferson et, en 1982, le duo a collaboré avec Dolly Parton et Brenda Lee sur une compilation de leurs chansons du milieu des années 60. En 1985, Kristofferson et Nelson forment un autre supergroupe, les Highwaymen, avec Johnny Cash et Waylon Jennings. Leur premier album, Highwayman, avec sa chanson titre écrite par Jimmy Webb, a propulsé Kristofferson au sommet des charts country.

Avec Johnny Cash aux Country Music Awards en 1983. Photographie : AP

Dans les années 1980, il a vivement critiqué le président américain Ronald Reagan et la politique étrangère en Amérique centrale, lorsque les États-Unis ont financé la lutte contre les forces de gauche au Salvador et au Nicaragua. L’album Repossessed de Kristofferson en 1986 faisait référence aux conflits.

Sa carrière d’acteur, bien que cohérente, a reçu un coup de pouce en 1996 en incarnant le méchant shérif Charlie Wade dans le célèbre néo-western de John Sayles, Lone Star, aux côtés de Chris Cooper et Matthew McConaughey. Cela lui a valu des rôles importants, notamment celui du chasseur de vampires Abraham Whistler dans trois films Blade, avec Wesley Snipes.

Kristofferson a pris sa retraite en 2021. Son dernier rôle au cinéma était dans le drame réalisé par Ethan Hawke Blaze (2018), et son album le plus récent était The Cedar Creek Sessions de 2016.

Il s’est marié trois fois, d’abord avec Fran Beer en 1960. Il a épousé la chanteuse Rita Coolidge en 1973, et leur album de duos cette année-là, Full Moon, est devenu l’un des plus grands succès de Kristofferson, entrant dans le Top 30 des charts pop. en 1980. Il laisse dans le deuil sa troisième épouse, Lisa Meyers, avec qui il s’est marié en 1983 et avec qui il a eu cinq enfants, s’ajoutant aux trois autres enfants issus de ses deux premiers mariages.