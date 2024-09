Kris Kristofferson, chanteur country, auteur-compositeur et acteur, décède à 88 ans

M. Kristofferson et Rita Coolidge, mariés pendant une grande partie des années 70, ont remporté les Grammy Awards pour la meilleure performance vocale country par un duo ou un groupe avec « From the Bottle to the Bottom » (1973) et « Lover Please » (1975). . Ils sont également apparus ensemble dans des films, notamment dans le western de Sam Peckinpah de 1973, « Pat Garrett & Billy the Kid », dans lequel M. Kristofferson incarnait le hors-la-loi Billy the Kid. Peckinpah a choisi M. Kristofferson dans le film après l’avoir vu se produire au Troubadour de Los Angeles et dans « Cisco Pike » (1972), ses débuts sur grand écran.

Martin Scorsese a ensuite choisi M. Kristofferson, dont la beauté robuste se prêtait au grand écran, dans le rôle principal masculin laconique, aux côtés d’Ellen Burstyn, dans le drame acclamé par la critique de 1974, « Alice ne vit plus ici ». Il a ensuite joué aux côtés de Barbra Streisand dans le remake de Frank Pierson de « A Star Is Born » en 1976, une performance pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award.

Pendant quatre décennies, M. Kristofferson a joué dans plus de 50 films, parmi lesquels l’échec au box-office de 1980 « Heaven’s Gate » et le néo-western de John Sayles nominé aux Oscars en 1996 « Lone Star ». Les auteurs-compositeurs-interprètes ne sont peut-être pas les stars de cinéma les plus probables, mais M. Kristofferson a constamment révélé à l’écran un magnétisme et une maîtrise qui faisaient de lui une exception à la règle. En 2006, il a été intronisé au Texas Film Hall of Fame, aux côtés de Matthew McConaughey, Cybill Shepherd et JoBeth Williams.

Le dernier grand succès de M. Kristofferson en tant qu’artiste d’enregistrement fut « The Highwayman », un single country n°1 en 1985 des Highwaymen, un supergroupe country hors-la-loi qui comprenait ses amis de longue date Waylon Jennings, M. Nelson et M. Cash.

M. Cash et son épouse, June Carter Cash, ont joué un rôle central dans la carrière naissante de M. Kristofferson lorsqu’ils l’ont invité à se produire avec eux au Newport Folk Festival en 1969.