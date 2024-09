Kris Kristofferson, auteur-compositeur-interprète et acteur, est décédé à 88 ans

En plus d’écrire des standards country et rock’n’roll, les rôles de Kristofferson au cinéma incluent la version 1976 de A Star Is Born.

Contenu de l’article

À partir de la fin des années 1960, le natif de Brownsville, au Texas, a écrit des standards country et rock’n’roll tels que Sunday Mornin’ Comin’ Down, Help Me Make it Through the Night, For the Good Times and Me et Bobby McGee. Kristofferson était lui-même chanteur, mais nombre de ses chansons étaient surtout connues pour être interprétées par d’autres, que ce soit Ray Price chantant For the Good Times ou Janis Joplin chantant Me and Bobby McGee.

Il a joué aux côtés d’Ellen Burstyn dans le film Alice Doesn’t Live Here Anymore du réalisateur Martin Scorsese en 1974, a joué aux côtés de Barbra Streisand dans le film A Star Is Born en 1976 et a joué aux côtés de Wesley Snipes dans Marvel’s Blade en 1998.

Kristofferson, qui pouvait réciter William Blake de mémoire, a tissé des paroles de musique folk complexes sur la solitude et la tendre romance dans la musique country populaire. Avec ses cheveux longs, ses pantalons pattes d’éléphant et ses chansons contre-culturelles influencées par Bob Dylan, il représentait une nouvelle génération d’auteurs-compositeurs country aux côtés de ses pairs tels que Willie Nelson, John Prine et Tom T. Hall.

« Il n’y a pas de meilleur auteur-compositeur vivant que Kris Kristofferson », a déclaré Nelson lors d’une cérémonie de remise des prix BMI 2009 pour Kristofferson. « Tout ce qu’il écrit est une norme et nous allons tous devoir vivre avec cela. »