Kris Kristofferson, acteur et lauréat d’un Grammy, décède à 88 ans

Kris Kristofferson, l’auteur-compositeur-interprète et acteur neuf fois lauréat d’un Grammy, est décédé samedi à son domicile de Maui, a partagé un représentant de l’artiste avec TheWrap. Kristofferson avait 88 ans.

Sa famille a confirmé la nouvelle dans un communiqué. « C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle que notre mari/père/grand-père, Kris Kristofferson, est décédé paisiblement le samedi 28 septembre à la maison », indique leur communiqué. « Nous sommes tous très chanceux de passer du temps avec lui. Merci de l’aimer pendant toutes ces années, et quand vous voyez un arc-en-ciel, sachez qu’il nous sourit à tous.

Au-delà de sa musique, Kristofferson a commencé à connaître le succès dans le métier d’acteur. Il a fait ses débuts au cinéma dans « The Last Movie », réalisé par Dennis Hopper. L’un de ses rôles les plus importants était celui de Barbra Streisand dans la version 1976 de « A Star Is Born ». Ses crédits supplémentaires incluent « Pat Garrett et Billy the Kid », « Alice ne vit plus ici », « Flashpoint », « Lone Star » et les trois films « Blade ».

Le producteur de « Blade », Peter Frankfurt, a déclaré en 2018 que le directeur de casting du film avait suggéré Kristofferson pour le rôle du chasseur de vampires Abraham Whistler. « Nous nous sommes dit : ‘Oh mon Dieu, c’est la personne la plus cool que nous ayons jamais voulu rencontrer’, et il s’est avéré que c’était le cas », a déclaré Frankfurt. Divertissement hebdomadaire. « Il était génial. »

Kristofferson a sorti son premier album en 1970 avec un grand succès. Janis Joplin a enregistré sa chanson « Me and Bobby McGee » l’année suivante – il fut rapidement considéré comme un acteur du changement à Nashville, Tennessee. Son citations de sites Web Bob Dylan a déclaré : « Vous pouvez regarder Nashville avant et après Kris, car il a tout changé. »

En 1970, la chanson « Sunday Morning Comin’ Down » de Kristofferson a été interprétée par Johnny Cash, qui a refusé de changer de réplique malgré les inquiétudes concernant la censure. La chanson a remporté le prix de la chanson de l’année de la Country Music Association cette année-là.

Kristofferson a ensuite sorti 18 albums studio et trois disques live. Il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 1985.

Il a rencontré sa seconde épouse, la chanteuse Rita Coolidge, dans les années 1970. Ils ont ensuite enregistré ensemble l’album « Full Moon » et ont reçu plusieurs nominations aux Grammy Awards pour leur effort. Alors que son propre succès en tant que chanteur a commencé à s’essouffler au milieu des années 70, les artistes ont continué à enregistrer ses chansons et ont ainsi trouvé leur propre succès.

Kristofferson a formé le supergroupe The Highwaymen avec Willie Nelson, Johnny Cash et Waylon Jennings dans les années 70. Le groupe a joué ensemble pendant plusieurs années.

Kris Kristofferson est né le 22 juin 1936 à Brownsville, au Texas. Il est diplômé du lycée de San Mateo, en Californie, en 1954 et est allé au Pomona College, où il a joué au football et étudié l’écriture avec le Dr Frederick Sontag. Il a remporté une bourse Rhodes et est allé à Oxford, où il a étudié le travail de William Blake et écrit des histoires.

Kristofferson est retourné en Californie après avoir obtenu son diplôme d’Oxford en 1960. Il a épousé sa première femme, Fran, cette année-là et a également rejoint l’armée. Il a découvert la musique de Dylan alors qu’il était militaire.

Il s’est rendu à Nashville en 1965, où Marijohn Wilkin l’a mis en contact avec des initiés de l’industrie, et il a rapidement démissionné de l’armée pour se consacrer à la musique à plein temps. Alors qu’il travaillait comme concierge dans un studio de Nashville, il a pu écouter Cash et Dylan enregistrer des albums.

Sa carrière a finalement décollé et Kristofferson est devenu une figure appréciée de l’industrie musicale. Il laisse dans le deuil son épouse Lisa, huit enfants et sept petits-enfants.