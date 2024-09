Kris Kristofferson, acteur de « A Star Is Born », est décédé à 88 ans

Kris Kristofferson, l’auteur-compositeur-interprète lauréat d’un Grammy connu pour son rôle principal dans « A Star Is Born » de 1976, est décédé. Il avait 88 ans.

Il était entouré de sa famille lorsqu’il est décédé « paisiblement » à son domicile de Maui, à Hawaï, samedi, confirme Page Six.

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle que notre mari/père/grand-père, Kris Kristofferson, est décédé paisiblement samedi 28 septembre à son domicile », a déclaré sa famille dans un communiqué.

« Nous sommes tous très chanceux de passer du temps avec lui. Merci de l’aimer pendant toutes ces années, et quand vous voyez un arc-en-ciel, sachez qu’il nous sourit à tous.

La déclaration a été partagée au nom de l’épouse de Kristofferson, Lisa ; ses huit enfants, Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly et Blake ; et ses sept petits-enfants.

Aucune cause de décès n’a été partagée pour le moment.

Kristofferson, né à Brownsville, Texas, en juin 1936, a débuté sa carrière de musicien à la fin des années 60.

Il a écrit plusieurs chansons country classiques, dont « Sunday Mornin’ Comin’ Down », interprétées par Ray Stevens et Johnny Cash, et « Me and Bobby McGee » de Janis Joplin.

En 1985, il fait équipe avec Cash, Waylon Jennings et Willie Nelson pour former The Highwaymen. Le trio a sorti son premier album, « Highwayman », en 1985, suivi par celui des années 1990. « Highwayman 2 » et « The Road Goes on Forever » de 1995.

Kristofferson a remporté trois Grammy Awards, dont celui de la meilleure chanson country pour « Help Me Make It Through the Night ».

L’acteur est connu pour son rôle aux côtés de Barbra Streisand dans « A Star Is Born » de 1976. Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

Il a également joué le rôle de Whistler dans la trilogie « Blade » aux côtés de Wesley Snipes. Ash Newell

Pendant ce temps, Kristofferson a eu sa grande chance à Hollywood face à Barbra Streisand dans le remake de 1976 de « A Star Is Born ».

Sa performance dans le rôle du rockeur autodestructeur John Norman Howard a valu à l’acteur un Golden Globe Award en 1977.

Il est également connu pour avoir interprété Whistler dans la trilogie « Blade » aux côtés de Wesley Snipes.