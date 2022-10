Kris Jenner veut que les enfants portent ses cendres autour du cou à sa mort

Dans un nouvel épisode de “The Kardashians” sur Hulu, Kris Jenner a subi une arthroplastie de la hanche. La procédure a été filmée et les téléspectateurs ont reçu un avertissement discrétionnaire au début de l’émission.

Les choses se sont rapidement déplacées vers le port d’attache de la matriarche, où elle a reçu la visite de sa fille, Khloé Kardashian. Au milieu de leur discussion, la plus jeune fille de Jenner, Kylie, a appelé sa sœur et s’est jointe à la conversation concernant le rétablissement de Jenner.

Jenner a révélé que sa fille Kim avait une demande particulière pour son chirurgien, disant à Khloé et Kylie : “Kim a demandé au docteur de lui sauver mes os pour qu’elle puisse en faire des bijoux.”

Alors que Khloé semblait perplexe devant le concept, demandant “Quel genre?” Kylie et Jenner étaient perplexes, la première disant : “C’est bizarre.” Le momager de six a dit: “C’est effrayant.”

Sans perdre de temps, Khloé est intervenue pour rappeler à sa mère une autre anecdote bizarre qu’elle avait précédemment partagée, en disant : “Tu te souviens quand tu voulais tes cendres – tu voulais être incinéré et transformé en colliers pour nous ?”

“C’est une excellente idée”, a répondu Jenner avec enthousiasme. Cependant, Khloé n’était pas aussi intéressée, trouvant cette idée particulière “bizarre”. Jenner a assuré à sa fille que ce n’était pas particulier.

Jenner a révélé que Kylie ne voulait pas qu’elle soit incinérée, tandis que Khloé a approfondi les exigences qu’elle avait énoncées dans sa propre volonté.

“Ma famille et moi, on parle de testaments, de mort. On se dit quels seraient nos souhaits si quelque chose de terrible devait arriver. Si je suis dans le coma, je me fais quand même faire les ongles une fois par semaine et c’est dans mon testament parce que des gens vont me rendre visite”, a déclaré Khloé, 38 ans.

Les femmes ont également discuté de la possibilité d’organiser leur propre mausolée familial, qui a été principalement abattu par Kylie.