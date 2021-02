Kris Jenner va suivre les traces de ses enfants avec sa propre marque de beauté

Dans les paroles de Kris Jenner, « Vous faites incroyable, ma chérie. »

Le L’incroyable famille Kardashian star suit les traces de ses filles parce qu’elle se prépare à construire son propre empire de beauté. C’est vrai, Kris est prête à partager son glamour avec le monde!

Selon des documents obtenus par E! News, la matriarche a déposé « Kris Jenner Beauty », « Kris Jenner Skin » et « Kris Jenner Skincare ». Pour le moment, on ne sait pas si la maman lancera des marques distinctes pour chaque catégorie de produits comme ses filles. Kim Kardashian et Kylie Jenner ou si elle gardera tout sous un seul nom.

Mais peu importe ce qu’elle décide, il semble que Kris envisage de sortir une gamme de produits de beauté. Selon la documentation, qui a été déposée le mercredi 10 février, la personnalité de la télé-réalité a énuméré quelques goodies qui feraient potentiellement partie de la gamme de sa marque: cosmétiques, soins de la peau, produits de soin des ongles, faux cils, produits de soins capillaires et parfums pour ne citer que ceux-ci. quelques.