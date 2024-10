Kris Jenner tente de sauver la face au milieu des allégations de Sean « Diddy » Combs : rapport

Kris Jenner tenterait de sauver le clan Kardashian-Jenner d’une humiliation totale.

Récemment, un rapport de En contact chaque semaine a établi que la famille Kardashian-Jenner est critiquée pour s’être vantée de sa relation avec Sean « Diddy » Combs, qui est un agresseur sexuel présumé.

Donnant des détails à ce sujet, un initié a révélé au média que les fans ne pouvaient s’empêcher de remarquer que la famille des stars de la télévision américaine entretenait de bonnes relations avec le musicien.

De plus, Corey Gamble, le copain de Kris Jennifer depuis plusieurs années, était au courant des engagements controversés de « Diddy ».

« Beaucoup de gens » pensent que Corey « devait avoir une certaine connaissance de ce qui se passait », a affirmé la source.

Néanmoins, la source a noté que le petit ami de Kris Jenner, 43 ans, « nie totalement » ces allégations.

Cependant, la maman a déjà commencé à planifier le sauvetage de sa famille au cas où les choses se gâteraient pour ses filles.

« Tout cela est très laid et très embarrassant, et Kris s’efforce de les éloigner tous de cela et de distraire tout le monde, mais cela va être impossible s’ils sont appelés à témoigner. »