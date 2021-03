Kris Jenner a finalement parlé de la séparation de Kim Kardashian et de Kanye West dans une interview avec l’émission de radio australienne The Kyle & Jackie O Show.

La mère de six enfants de 65 ans a déclaré aux présentateurs qu’elle voulait juste que sa fille «soit heureuse».

Elle a dit: « Je pense que ça va toujours être difficile à tout moment, tu sais, il y a beaucoup d’enfants.

« La bonne chose à propos de notre famille est que nous sommes là l’un pour l’autre et que nous nous soutenons et nous nous aimons très, très bien, donc tout ce que je veux, c’est que ces deux enfants soient heureux. Et je veux que les enfants soient heureux. C’est le but. »

Kim, 40 ans, a demandé le divorce en février et demande la garde conjointe de leurs quatre enfants.







Kris a avoué au présentateur Jackie ‘O’ Henderson qu’elle ne savait pas si le divorce de Kim et Kanye serait un scénario de la dernière saison de L’incroyable famille Kardashians.

Elle a ajouté: « Je pense que c’est juste un moment privé – Kim voulait gérer cela avec sa propre famille à son rythme, alors quand elle en aura envie, je suis sûre qu’elle dira ce qu’elle a besoin de dire. »







La dernière série de Keeping Up With The Kardashians, l’émission de télé-réalité qui a rendu la famille célèbre, a commencé à être diffusée aux États-Unis jeudi.

Il présentait une autre histoire d’amour de Kardashian avec Scott Disick affirmant que l’ancienne petite amie Sofia Richie l’avait fait choisir entre elle et son ex-partenaire Kourtney Kardashian.

La personnalité de la télévision, 37 ans, a trois enfants avec Kourtney, 41 ans, et sortait avec la fille de 22 ans du chanteur Lionel depuis 2017.

Ils ont rompu l’année dernière et il a été révélé dans l’émission que des tensions entre Scott et Sofia sont apparues à cause de sa proximité avec la sœur aînée Kardashian.







« Je pensais que je ferais un essai et en ferais plus une priorité, mais même en faisant cela, j’ai l’impression qu’elle a juste commencé à vouloir expulser Kourtney », a-t-il déclaré à Kim et Khloe Kardashian.

«Et j’ai dit que c’était la chose la plus importante pour moi, ce sont mes enfants et c’est ma famille, et la seule famille que j’ai, y compris vous les gars.

«Elle était comme, ‘Je ne veux pas te partager en tant que petit ami avec Kourtney. Et puis elle a littéralement dit avec un ultimatum:’ Tu dois choisir moi ou Kourtney. »

Scott est papa de Mason, 11 ans, Penelope, huit ans, et Reign, six ans, et a juré de «ne jamais» abandonner sa relation avec Kourtney.